Lise öğrencilerinden akıllı tarım robotu

Bursa'da tarım ve otomotiv alanlarında faaliyet gösteren iki liseden öğretmen ve öğrenciler, sesli haberleşme, nem ve sıcaklık ölçme, zararlıları araziden uzaklaştırma gibi işlevlere sahip tarım robotu prototipini üretti. Tarım alanında öğrenci yetiştiren Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'yle Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'akıllı tarım robotu' projesi hazırlandı.

KAMERAYLA GÖZLEM

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), Ar-Ge merkezlerinden olan iki okulun hazırladığı projeyle tarımda verimin artırılması ve teknolojinin daha fazla kullanılması için güneş enerjisiyle çalışan, kamerayla gözlem yapabilen, nem ve sıcaklık ölçebilen, sesli haberleşme özelliği bulunan, zararlı böcek ve hayvanları tarımsal ürünlerden uzaklaştıran robot tasarlanarak üretimi tamamlanarak patent başvurusunda bulunuldu. Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Cihan, okullarının arazisinde kullanılmaya başlanan robotun özellikle tohumlama konusunda verimi artıracağını söyledi.

TABLETTEN KONTROL

Robotun üzerinde bulunan ultrasonik ses dalgaları yayan sistemle yabani kuşlara yönelik önlem de alındığını belirten Cihan, şöyle konuştu: "Cihazımız arazide gezerek belirlediğimiz aralıklarla toprağın nemini, ne kadar suya ihtiyacı olduğunu ölçümlüyor, bunu veri tabanına işleyerek cep telefonu ya da tablet üzerinden üreticimiz, oturduğu yerden verileri, görerek otomatik sulama sistemini açıyor. Kameralarla ürün ve arazi güvenliğini sağlayıp uyarıcılarla yılan, fare, köstebek ve kuş türlerinden ürünlere zarar verecek olanları çevreden uzaklaştırmış oluyoruz."

Yakında ilaçlama da yapabilecek

Ali Cihan, küçük boyutlu olmasından dolayı sık ağaçlık alanlarda da kullanılabilecek tarım robotundan ilaçlamada yararlanabilmek için ilaveler yapacaklarını kaydetti. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Öztürk ise, proje fikrini tarım lisesinin, tasarım ve mekaniğini kendilerinin oluşturduğunu dile getirdi. Bu robotla tarımı daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını anlatan Öztürk, "Bluetooth ile kendi yaptığımız uygulamayla kontrol edilen robotumuz elektrikli olarak üretildi. Üzerindeki güneş paneli sayesinde enerjisini kendi üretiyor. Üzerine taktığımız internet modülü sayesinde dünyanın herhangi bir yerinden ulaşımı da sağlanıyor."

Atıklardan gübreye dönüşüm

Konya Selçuklu Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de, atıkları gübreye dönüştüren kompost makinenin prototipini üretti. Nisandan itibaren seri üretimine başlanan makineler, ülke genelinde tarım alanı bulunan 33 özel eğitim meslek okuluna gönderildi. Talep üzerine makinenin güneş enerjisiyle çalışan modelini de tasarlayan okul, ürünü diğer okullara göndermeye hazırlanıyor.