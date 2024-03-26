Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

Lise öğrenimine devam eden öğrencileri kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma gençlerin yeni dünyalar keşfetmesini sağlıyor. Bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla hem toplumumuzda farkındalık oluşturmak hem de ülkemizin bu alanda rekabet etme ve bilimsel gücünü artırarak uluslararası bilimsel çevrelerde söz sahibi ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlayacak olan yarışmada gençlere en büyük destek yürütücü kurum olan TÜBİTAK tarafından veriliyor.

Lise öğrencileri kutup araştırma projeleri yarışması dört alandan oluşuyor. Öğrenciler beşeri bilimler, canlı bilimleri, fiziki bilimler ve yer bilimleri alanlarında hazırlayacakları projeleri ile katılıyorlar. Yarışmanın tüm kategorilerinde birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 30 bin TL ve üçüncülük ödülü ise 20 bin TL. Son başvuru tarihi 29 Mart 2024 olan yarışma için sen de www.teknofest.org adresine gir ve hemen katıl.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 2024

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmaları "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin" mottosuyla prestijli yarışmalarda yüksek performans sergileyecek teknoloji tutkunlarına 30 milyon TL ödül ve 55 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlıyor. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmaları bu yıl 46 ana kategori, 117 alt kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2024 kapsamında Kablosuz Haberleşme, Blok Zincir, Hava Savunma Sistemleri, Finansal Teknolojiler, İnsansız Deniz Aracı, Akıllı Wi-Fi Kapsama ve TEKNOFEST Robolig Yarışmaları ise bu yıl ilk defa başvuruya açılıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2024'te Adana'da gerçekleştirilecek.