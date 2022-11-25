Linkedin paylaşımları için yeni özellik!

Linkedin, kullanıcıların gönderileri daha sonra paylaşmak üzere planlamasına olanak tanıyan yeni özelliği kullanıma sunuyor. Paylaşım zamanlama özelliği, Android ve masaüstü kullanıcılarının bir kısmında aktif hâle getirildi.

Bazı kullanıcılar ise yeni özelliği kullanabilmek için biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. Bu özelliğe sahip olanlar, gönderi oluşturma kutusundaki "gönder" düğmesinin yanında küçük bir saat simgesi ile karşılaşacaklar.