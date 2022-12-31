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31 Aralık 2022 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 16:30:00

Kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

Kaynak: TRT Haber

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Dünya'ya yaklaşık 100 milyon yıl uzakta bulunan kuyruklu yıldız, Dünya'ya yaklaşıyor. Şubat ayında en yakın konuma gelmesi beklenen kuyruklu yıldız, Dünya'dan çıplak gözle gözlenebilecek. Bilim insanları, bunu, "hayat boyunca bir kez görülebilecek bir olay" diye niteliyor.

2023 yılında gökyüzü, önemli bir kozmik olaya sahne olacak.

Dünya'ya yaklaşacak olan C/2022 E3 adlı kuyruklu yıldız, Dünya'dan gözlemlenebilecek.

"Hayatta bir kez yaşanabilecek bir olay" olarak nitelendirilen uzay olayı, çıplak gözle görülebilecek.

ŞUBAT AYINDA DÜNYA'YA EN YAKIN KONUMDA

Kuyruklu yıldız halihazırda Dünya'dan yaklaşık 100 milyon mil uzakta.

Yörüngesini 50 bin yılda tamamlayan kuyruklu yıldızın, şubat ayının başlarında Dünya'ya en yakın konuma gelmesi bekleniyor.

İSİMLERİNİN AKSİNE GERÇEK YILDIZ DEĞİLLER

Toz ve buzdan oluşan kuyruklu yıldızlar, güneşin etrafında dönmeleriyle biliniyor.

Işıklarını kendileri üretmedikleri için, isimlerinin aksine, gerçek birer yıldız değiller.

Etiketler : kuyruklu yıldız kozmik olay dünya uzay
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