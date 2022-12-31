Kuyruklu yıldız Dünya'ya yaklaşıyor

2023 yılında gökyüzü, önemli bir kozmik olaya sahne olacak.

Dünya'ya yaklaşacak olan C/2022 E3 adlı kuyruklu yıldız, Dünya'dan gözlemlenebilecek.

"Hayatta bir kez yaşanabilecek bir olay" olarak nitelendirilen uzay olayı, çıplak gözle görülebilecek.

ŞUBAT AYINDA DÜNYA'YA EN YAKIN KONUMDA



Kuyruklu yıldız halihazırda Dünya'dan yaklaşık 100 milyon mil uzakta.

Yörüngesini 50 bin yılda tamamlayan kuyruklu yıldızın, şubat ayının başlarında Dünya'ya en yakın konuma gelmesi bekleniyor.

İSİMLERİNİN AKSİNE GERÇEK YILDIZ DEĞİLLER



Toz ve buzdan oluşan kuyruklu yıldızlar, güneşin etrafında dönmeleriyle biliniyor.

Işıklarını kendileri üretmedikleri için, isimlerinin aksine, gerçek birer yıldız değiller.