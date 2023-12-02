Kullanılmayan hesaplar silinmeye başlandı
Google, milyonlarca Gmail hesabını silmeye başladı.
Google, uzun süre kullanılmayan hesapların ele geçirilme ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle mayıs ayında politika güncellemesine gittiğini duyurmuş ve 24 aydan uzun süre aktif olmayan Gmail hesaplarını sileceğini açıklamıştı. Şirket, dün itibarıyla milyonlarca Gmail hesabını silmeye başladı. Dünden itibaren, 24 aydır faaliyette bulunmayan milyonlarca hesap kaldırılmış olacak.
- Kullanılmayan hesaplar silinmeye başlandı
- Take Off İstanbul için geri sayım başladı
- Bilim insanları gezegen oluşum kuramlarına uymayan devasa kütleli ötegezegen keşfetti
- Güçlü tedarik stratejisi Türk zırhlılarının yolunu açıyor
- Kahve telvesi kullanılarak yerli mantar tohumu üretildi
- Instagram'a TikTok özelliği geldi