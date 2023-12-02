Kullanılmayan hesaplar silinmeye başlandı

Google, uzun süre kullanılmayan hesapların ele geçirilme ihtimalinin yüksek olduğu gerekçesiyle mayıs ayında politika güncellemesine gittiğini duyurmuş ve 24 aydan uzun süre aktif olmayan Gmail hesaplarını sileceğini açıklamıştı. Şirket, dün itibarıyla milyonlarca Gmail hesabını silmeye başladı. Dünden itibaren, 24 aydır faaliyette bulunmayan milyonlarca hesap kaldırılmış olacak.