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19 Aralık 2022 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 16:00:00

Kullanıcı tercihine göre şarkı özelliği

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YouTube Music'in test ettiği yeni radyo özelliği ortaya çıktı.

Yeni radyo özelliği, kullanıcıya özel bir şarkı algoritması oluşturmaya imkan sunuyor.

Bu sayede dinleyicinin karşısına, yalnızca dilediği türden müzikler çıkıyor.

Test aşamasında olan uygulamaya giriş yaptıktan sonra sayfanın en üstünde yer alan "Create a radio" kısmına giriş yapın. Sonrasında dinlemek istediğiniz sanatçıları filtreleme yapacağınız kısma yönlendirileceksiniz.

Etiketler : youtube music radyo özelliği teknoloji
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