Kullanıcı tercihine göre şarkı özelliği
YouTube Music'in test ettiği yeni radyo özelliği ortaya çıktı.
Yeni radyo özelliği, kullanıcıya özel bir şarkı algoritması oluşturmaya imkan sunuyor.
Bu sayede dinleyicinin karşısına, yalnızca dilediği türden müzikler çıkıyor.
Test aşamasında olan uygulamaya giriş yaptıktan sonra sayfanın en üstünde yer alan "Create a radio" kısmına giriş yapın. Sonrasında dinlemek istediğiniz sanatçıları filtreleme yapacağınız kısma yönlendirileceksiniz.
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