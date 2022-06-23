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23 Haziran 2022 Perşembe 12:27:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 12:27:00

Kritik görev üstlenecek BOYGA sahaya çıkıyor

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Türk savunma sanayii, havan mühimmatı taşıyabilen döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA ile kritik bir kabiliyet daha kazandı. Müjdeyi Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı. BOYGA tüm testleri başarıyla tamamlayarak envantere girdi.

SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çalışmalar kapsamında havan mühimmatı taşıyan döner kanatlı insansız hava aracı BOYGA'nın testleri başarıyla tamamladığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen BOYGA projesi Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) tarafından hayata geçirildi. Platformun mühimmat entegrasyonu ise Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından gerçekleştirildi.

Sabit ve döner kanatlı, mini vurucu İHA sistemleri, keşif ve gözetleme amaçlı insansız sistemler alanında çalışmalar yürüten STM, BOYGA ile ürün gamına yeni bir oyuncu daha kazandırdı.

MEHMETÇİĞE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Maksimum kalkış ağırlığı 15,6 kilogram olan BOYGA, 1 adet 81 mm havan mühimmatı ile 35 dakika boyunca havada kalabiliyor. Uçuş irtifası en fazla bin 500 metreye kadar çıkabilen BOYGA'nın sahada çok kritik görevlerde önemli işlere imza atması bekleniyor.

MEKANİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

BOYGA, 81 mm havan mühimmatı faydalı yüküne sahip insansız hava aracı sistemidir. 81 mm havan mühimmatı,

BOYGA hava aracı salan mekanizmasına göre uyumlandırılmıştır. BOYGA hava aracı, Yer Kontrol İstasyonu

vasıtasıyla planlanan görev dâhilinde 81 mm havan mühimmatını geliştirilmiş balistik kestirim algoritması

sayesinde hedef üzerine bırakabilir.

Mühimmat sistemi entegrasyonu MKE iş birliğinde gerçekleştirilmektedir.

Mekanik Özellikler ve Performans

Boyutlar 800x800x500 mm

Diyagonal Uzunluk 1.150 mm

Ağırlık (Mühimmat olmadan) 15 kg

Kalkış ağırlığı 17 kg

Havada kalma süresi 30 dakika (1 adet mühimmat ile)

Maksimum Uçuş İrtifası 1,500 m AGL

Maksimum Seyrüsefer Hızı 20 m/s

Maksimum Rüzgâr Hızı Dayanımı 10 m/s

Etiketler : Prof. Dr. İsmail Demir SSB Başkanı BOYGA Savunma Sanayii Başkanlığı
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