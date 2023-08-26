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26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:10:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:10:00

Koyu kırmızı ve mavi iPhone geliyor

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Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 ailesinin 'Pro' modellerinde gold ve derin mor renklerinin olmayacağı iddia edildi.

Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 15 ailesinin 'Pro' modellerinde gold ve derin mor renklerinin olmayacağı iddia edildi. 5 renk alternatifi sunacak olan Apple, iPhone 15 Pro ile iPhone 15 Pro Max'te "Uzay Siyahı" ve "Gümüş" renk seçeneklerini devam ettirecek. Derin mor yerine yeni bir mavi renk sunacak. Koyu kırmızı ise iPhone 15 Pro'nun lansman rengi olarak kayıtlara geçecek.

Etiketler : Koyu kırmızı iPhone 15 mavi iPhone geliyor
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