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21 Haziran 2020 Pazar 12:35:00 - Güncelleme:21 Haziran 2020 Pazar 12:41:00

Koronavirüs projeyi etkiledi mi? Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili de konuşan Bakan Varank, "Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz." dedi.

Yerli otomobil projesini bir fırsat penceresi olarak gördüklerini söyleyen Bakan Varan "Bu projeyi Türkiye'ye dünya otomobil piyasasına sokacak bir proje olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz bu projeyi katma değerli ekonomi üreten gelecekteki planlamalarında çok önemli bir yere oturtuyoruz. Koronavirüsten dolayı tabi ki bir kaç haftalık küçük sarkmalar olabilir.

2022'NİN SONUNDA YOLLARDA GÖRECEĞİZ

haber7'nin haberine göre, Şu anda proje planlandığı şekilde devam ediyor. Fabrika ile ilgili zeminde beklenilenden biraz daha fazla çalışma olacak yakında temellerinin atılmasını bekliyoruz. Planlandığı gibi 2022'nin sonunda biz bu araçları yollarda göreceğimize inanıyoruz. Türkiye'nin Otomobilini gururla Türkiye'nin yollarında görebileceğiz." dedi.

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili de konuşan Bakan Varank, "Tabiki bir avantajı olacak ama dünya ile rekabet edebilecek bir fiyat politikası uygulamak üzerede arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama bugünden şöyle olacak böyle olacak demek doğru olmaz. Bu elektrikli bir araç çok büyük bir avantaj sağlıyor. Şarj istasyonları şuandaki ihtiyaçların çok çok üzerinde çok çeşitli lokasyonlarda var." açıklamasında bulundu. 

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