Koronavirüs kullanıcıları sosyal medyaya itti, rekor kırıldı! Uzman isim Samir Aghayev açıkladı...

Sosyal medya kullanımının artması ve beraberinde getirdiklerine değinen Aghayev "Vatandaşlar pandemi döneminde süreç hakkında sıcak bilgi ve süreci eleştirmek için en çok sosyal medyayı kullanıyor. Pandemi döneminden önce insanların günlük sosyal medyada geçirdiği zaman 3-4 saatleri arasındayken korona döneminde geçirdikleri zaman 8-9 saatleri buldu." ifadelerini kullandı.

Aghayev, pandemi sürecinde insanların mağazalar ve avmlerde zaman geçiremediği için internet üzerinden alışverişe ilgi gösterdiğini de belirtti.

Samir Aghayev, istatistiksel verilere de değindi; "Pandemi döneminde mart ayında sosyal medyada instagram ve facebook üzerinden paylaşılan 3 milyar paylaşım 125 milyar etkileşim aldı.

Nisan ayında ise bu paylaşımlar 4.5 milyarı aşarken etkileşim sayısı 185 milyarları gördü.

Ay ay süren bu artış mayıs ayında Amerika'da George Flody adlı vatandaşın hayatını kaybetmesi sonucu rekor paylaşım ve etkileşimleri beraberinde getirdi. Mayıs ayının paylaşım sayısı 7.5 milyarı geçerken etkileşim 350 milyar rakamına ulaştı."