  • BIST
    112471
  • Dolar
    6,8585
  • Euro
    7,6968
  • Altın
    379,4190
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MEB'den flaş açıklama... Karne ve belgelere E-Okul'dan ulaşılabilecek
Vaka sayılarının arttığı camilerden uyarı anonslarının yapıldığı Adana'da inanılmaz görüntü
Koronavirüs kullanıcıları sosyal medyaya itti, rekor kırıldı! Uzman isim Samir Aghayev açıkladı...
İçişleri'nden 81 il valiliğine LGS ve YKS genelgesi
İstanbul'dan taziyeye gelen kişide koronavirüs tespit edildi, köy karantinaya alındı
FETÖ'cü tuğgenerale ağırlaştırılmış müebbet
Yeni Zelanda'da 7,3 büyüklüğünde deprem!
'Yükseköğretim Reformu Politika Belgesi Taslağı' Başkan Erdoğan'a sunuldu
Deprem bölgesi Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Bakan Kurum'dan açıklama
Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 62 milyon dolar oldu
Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
EXPO 2021 Hatay'ın tarihini tanıtacak, lezzetlerini tattıracak
KKTC patatesi GÜBRETAŞ ile bereketlendi
'Almanya 390 milyar avroluk üretim kaybı yaşayacak' öngörüsü
Fransız basınından Libya manşeti: Erdoğan Macron'a şahı çekti
Yunan basını da itiraf etti: Savaş açıklamasında Hulusi Akar haklı
İngiltere Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
"3 milyar borcu veririm diyen varsa hemen gelsin"
Kuruluşunun 75. yılında Birleşmiş Milletler
Yargıtay sözde 'yurtta sulh konseyi' listesinde içişleri müsteşarı olarak yer alan Faruk Bal'ın ceza ...
Şırnak şehitleri geride buruk hikayeler bıraktı
DSÖ'den flaş açıklama! Koronavirüs aşısı önce bu 4 gruba verilecek
LGS'nin yapılacağı okulların dezenfeksiyonu yapıldı
18 Haziran 2020 Perşembe 17:07:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 17:07:00

Koronavirüs kullanıcıları sosyal medyaya itti, rekor kırıldı! Uzman isim Samir Aghayev açıkladı...

ABONE OL

Azerbaycanlı genç Sosyal medya uzmanı Samir Aghayev, pandemi döneminde kullanıcıların sosyal medyada daha önce hiç görülmemiş şekilde bir araya geldiğini, sosyal medyada rekor kırıldığını ifade etti.

Sosyal medya kullanımının artması ve beraberinde getirdiklerine değinen Aghayev "Vatandaşlar pandemi döneminde süreç hakkında sıcak bilgi ve süreci eleştirmek için en çok sosyal medyayı kullanıyor. Pandemi döneminden önce insanların günlük sosyal medyada geçirdiği zaman 3-4 saatleri arasındayken korona döneminde geçirdikleri zaman 8-9 saatleri buldu." ifadelerini kullandı.

Aghayev, pandemi sürecinde insanların mağazalar ve avmlerde zaman geçiremediği için internet üzerinden alışverişe ilgi gösterdiğini de belirtti.

Samir Aghayev, istatistiksel verilere de değindi; "Pandemi döneminde mart ayında sosyal medyada instagram ve facebook üzerinden paylaşılan 3 milyar paylaşım 125 milyar etkileşim aldı.

Nisan ayında ise bu paylaşımlar 4.5 milyarı aşarken etkileşim sayısı 185 milyarları gördü.

Ay ay süren bu artış mayıs ayında Amerika'da George Flody adlı vatandaşın hayatını kaybetmesi sonucu rekor paylaşım ve etkileşimleri beraberinde getirdi. Mayıs ayının paylaşım sayısı 7.5 milyarı geçerken etkileşim 350 milyar rakamına ulaştı."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER