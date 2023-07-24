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24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 18:00:00

Konya'da üretilen makineli tabanca "Mohaç" IDEF'te sergilenecek

Kaynak: AA

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Konya'da tarım ve hayvancılığın yapıldığı kırsal bölgede sanayi altyapısıyla öne çıkan Huğlu Mahallesi'nde üretilen makineli tabanca Mohaç, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.

Yarım asırdan fazladır mahallede faaliyetini sürdüren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin iştiraki Huğlu Savunma AŞ, özgün tasarım ve Ar-Ge çalışmalarıyla savunma sanayisine yönelik üretimini sürdürüyor.

Firmanın savunma sanayisinin ihtiyacını karşılamak amacıyla üretimini tamamladığı 1,9 kilogram ağırlığındaki "Mohaç" adı verilen silahın, dakikada 1000 mermi atma kapasitesi var.

"TEST AŞAMALARINDAN GEÇTİ"

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, silahın testlerinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Makineli tabancanın tasarımının kendi mühendislerine ait olduğunu anlatan Tanık, "IDEF 2023'te görücüye çıkacak. Muadillerine göre daha kısa ve hafif. Türk savunma sanayimize hayırlı olsun. Marka, patent ve belgelendirme süreçleri bitti. Test aşamalarından geçti. Hem güvenlik güçlerimizin ihtiyacını karşılamak hem de savunma sanayi ihracatına katkı vermesi için üretiyoruz." diye konuştu.

"ARAZİDE POLİS VE ASKERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK"

Huğlu Savunma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdüssamet Güzel ise makineli tabancanın Ar-Ge çalışmasının 1 yıldan fazla sürdüğünü dile getirdi.

Mohaç'ın kısa süre içinde seri imalatına başlayacaklarını vurgulayan Güzel, şunları kaydetti:

"Dakikada 1000 mermi atışı yapabilme kapasitesine sahip. 9-19 kalibre mühimmat kullanan bir silah. Yönü değiştirilebilir, sağ ve sol kurma kolları var. Bu kullanıcıya çok ciddi kolaylık sağlayacak. Silahımız çok kompakt üretildi. Çok hafif. Şu anda küçük versiyonu olan silahımız 1,9 kilogram civarlarında. Bu da arazide polis ve askere büyük kolaylık sağlayacak."

16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı katkılarıyla, 25 -28 Temmuz'da İstanbul'da, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Etiketler : mohaç av tüfeği silah idef 2023
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