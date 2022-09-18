Türkiye'nin denizdeki demir yumruğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, dünyanın ilk 'SİHA gemisi'ne dönüşüyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yapımı tamamlanan ve test faaliyetleri süren gemide incelemelerde bulundu. Mayıs 2019'da denize indirilen geminin Haziran 2022 itibarıyla deniz kabul testleri başladı ve halen devam ediyor. İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen gemide, yerlilik oranı yaklaşık yüzde 70 oldu ve projede 131 alt yüklenici görev aldı. Dünyada bu ölçekte gemiye sahip olan yalnızca 12 ülke olduğu belirtiliyor.

BAYKAR'LA ÜRETİM

İsmail Demir, Anadolu Gemisi'nin üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir 'SİHA Gemisi' haline geleceğini söyledi. Bunun için de Baykar firması tarafından kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA'ların geliştirilmesine başlandı. Ayrıca gemiye yine Baykar tarafından geliştirilen Kızılelma Muharip İnsansız Savaş Uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirilen Hürjet'in de iniş kalkış yapabilmesi için çalışmalar devam ediyor. TB3 SİHA, Kızılelma ve Hürjet'in ilk uçuşlarını 2023'te yaptıktan sonra gemiye entegrasyon çalışmalarının başlaması planlanıyor.

131 ALT YÜKLENİCİ VAR

İsmail Demir, şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak. Yerlilik oranımız yüzde 70 civarında 131 alt yüklenici var. Gemimiz denizlerimizde bir taburu ana üs desteği gerektirmeksizin bölgesine intikal ettirebilecek. Barış zamanında hastane görevi görebilecek. Afet bölgelerine insani yardım sağlayabilecek."

10 HELİKOPTER 50 SİHA KAPASİTESİ

Dev geminin özellikleri şöyle:

Gemi 231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip.

Tam yük deplasmanı en fazla 27.436 ton.

Gemi ekonomik sürati ile tam yükte en az 9.000 deniz mili seyir siasına sahip olacak.

Araç güvertelerinde; 13 adet Tank, 27 adet Zırhlı Amfibi Hücum Aracı-ZAHA, 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı-ZPT, 33 adet Muhtelif Araç, 15 adet Römork olmak üzere toplamda 94 adet araç taşıyabilecek.

Uçuş güvertesinde ise; toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabilecek.

Gemi, 1.223 personel taşıyabilecek, tam teşekküllü hastane ve 2 ameliyathane olacak.