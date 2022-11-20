KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni tamamladı! Pistten ilk görüntüler
Kaynak: TRT Haber
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının pistten ilk görüntüleri yayımlandı.
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.
A N L I K— BAYKAR (@BaykarTech) November 20, 2022
Bayraktar #KIZILELMA ✈️����#MilliTeknolojiHamlesi ������ https://t.co/DWv2IvCAV3
BAYKAR'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı. Bu önemli gelişmeyle ilgili detaylı görüntüyü gün içinde paylaşacağız."
İLK UÇUŞ 2023'TE
Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.
Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.
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