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Kemankeş ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı
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27 Nisan 2023 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:27 Nisan 2023 Perşembe 14:20:00

Akıllı seyir füzesi Bayraktar KEMANKEŞ TEKNOFEST2023'te ilk kez görücüye çıktı

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Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki hamleleri tüm hızıyla sürüyor. Hava, kara ve denizde onlarca yeni proje ve ürünü hayata geçiren Türkiye mini akıllı seyir füzesini de yaptı. TEKNOFEST 2023'te, Bayraktar Kemankeş ilk kez sergilenmeye başlandı.

Türkiye savunma alanında ürettiği projeler ses getirmeye devam ediyor. Son olarak, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 'Mini Seyir Füzesi' olarak bahsini geçirdiği Kemankeş Dolanan Mühimmatı, TEKNOFEST 2023 sırasında ilk kez görüntülendi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kemankeş'in TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Selçuk Bayraktar Mini Seyir Füzesi TEKNOFEST 2023 Kemankeş
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