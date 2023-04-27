Kemankeş ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı

Türkiye savunma alanında ürettiği projeler ses getirmeye devam ediyor. Son olarak, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 'Mini Seyir Füzesi' olarak bahsini geçirdiği Kemankeş Dolanan Mühimmatı, TEKNOFEST 2023 sırasında ilk kez görüntülendi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Kemankeş'in TEKNOFEST 2023'te sergilendiğini açıkladı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar Kemankeş mini akıllı seyir füzesi ilk kez TEKNOFEST 2023'te sergileniyor. Jet motorundan, stabilize kamera sistemine, yapay zeka yazılımlarından sistem tasarımına tümüyle milli ve özgün" ifadelerini kullandı.