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22 Aralık 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2023 Cuma 11:15:00

Karasal internet verilemeyen 2 bin 227 köy okulu Türksat ile dijital dünyaya bağlandı

Kaynak: AA

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Karasaldan gerekli altyapı kurulamadığı için internet bağlantısı bulunmayan 2 bin 227 köy okulunda, Türksat uyduları sayesinde dijital dünyaya erişim sağlandı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, gerekli altyapısı olmadığı için internet kullanamayan köy okullarına, şirket uyduları üzerinden verilen geniş bant internet hizmetinin alanı genişliyor.

Özellikle sarp arazilerde bulunan ve karasal bağlantının bulunmadığı köy okullarının internete kavuşturulması amacıyla kuruluş tarafından Türksat VSAT (Küçük Çaplı Uydu İstasyonu) anteni kurulumları yapılıyor. Bu kapsamda 2021 yılında 1366 köy okuluna internet bağlandı. Geçen yıl bu sayı 1817 olurken, bu yıl da yüzde 22,6 artışla 2 bin 227'ye yükseldi.

YÜKSEK HIZDA İNTERNET YAYGINLAŞTIRILACAK

Türksat 5B'nin hizmete girmesiyle bu okullara verilen uydu internet hızı ise 100 Mbps'nin üzerine çıkarıldı. VSAT antenleri ile Türksat uyduları üzerinden yüksek hızda internet hizmetinin, altyapısı olmayan tüm okullarda yaygınlaştırılması planlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Türksat AŞ arasında, okullara şirkete ait haberleşme uyduları üzerinden internet hizmeti sağlanmasına ilişkin protokol 2019 yılında imzalanmıştı.

Etiketler : internet köy okulu türksat
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