Kara Kuvvetlerinin gücüne güç katacak "Derman"ın ilk teslimatı yapıldı

SSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Koluman AŞ tarafından yürütülen "8x8 Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Araç (DROPS) Projesi" çerçevesinde geliştirilen ilk araçlar teslim edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, zırhlı araçların, tankların ve mühimmatların harekat bölgesine taşınması, kumanda merkezleri ve benzeri yapıların istenen yerlere götürülmesi ve zarar görmüş araçların kurtarılması amaçlarıyla geliştirilen "Derman"ın ilk teslimatını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görgün, "8x8 tekerlekli, yüksek balistik korumalı, dik ve eğimli şartlarda yüksek hareket kabiliyetine sahip aracın, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın sahadaki gücüne güç katacağına inanıyor, proje kapsamında emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında tedarik edilecek 70 araç, 70 konteyner taşıma platformu, 195 1CC 20 feet konteyner ve 40 ZMA/ZPT taşıma platformu teslimatlarının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Zırhlı lojistik destek aracı Derman'ın teknik özellikleri şöyle:

" - 8x8 Tekerlek Konfigürasyonu

- NATO Standardında Balistik Koruma

- 517 Bg'ye Sahip Motor

- 16 İleri, 4 Geri Vitese Sahip Otomatik Şanzıman

- eksi 32 °C ile artı 49 °C Arasında Çalışabilme

- Yüksek Hareket Kabiliyeti

- Yüzde 60 Dik, yüzde 30 Yan Eğimde Hareket Kabiliyeti

- 110 km/h Azami Hız

- Patlak Gider Tekerlek Sistemi

- Merkezi Lastik Şişirme Sistemi

- Personel Bölmesi Otomatik Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi

- 20 Ton Yüklü 1CC Konteyneri Taşıyabilme Özelliği

- ZMA/ZPT Taşıyabilme Özelliği."