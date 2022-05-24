Kara delik böyle fotoğraflandı

Samanyolu Galaksisi'nin ortasında 26 bin ışık yılı uzaklıkta ve Güneş'in kütlesinin 4 milyon katı büyüklüğünde bir kara delik fotoğraflandı. 2017'de çekilen fotoğrafta dünyada 8 farklı noktaya teleskop kuruldu. Bu seri tek bir teleskop gibi hareket etti.

Kara delik fotoğrafı 2017'de çekilmeye başlandı ve 5 gece devam etti. Ancak fotoğrafın işlenmesi 2022 yılına kadar sürdü. Bu fotoğraf 3.5 petabayt boyutundaki bir fotoğrafa denk geliyor. Daha basit ifadeyle bu boyut 100 milyon tiktok videosunın işlenmesi gibi.

Bilim insanları evrende 2 trilyon galaksi olduğuna inanıyor. Her birinde de trilyonlarca gök cismi bulunuyor.

