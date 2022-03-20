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20 Mart 2022 Pazar 11:55:00 - Güncelleme:20 Mart 2022 Pazar 11:55:00

Kara birliklerinin silahı havan, dronla havalandı

Kaynak: AA

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Dronlar, kara birliklerinin en eski silahlarından olan havanı gökyüzüne çıkarıp havadan ateş desteği vermeye hazırlanıyor.

Ostim Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Kıvrak ve öğrencileri, yürüttükleri laboratuvar çalışmalarıyla Havan Bırakma Sistemi geliştirdi. Laboratuvar ortamında yapılan testlerin ardından drona entegre edilen sistemle saha testlerine başlandı. Testte, bırakma sistemine 60 ve 81 milimetre 3 havan yüklendi. Dron, uzaktan kumandayla verilen komutla, patlayıcısız test mühimmatlarıyla belirlenen noktaya atış gerçekleştirdi.

Kıvrak, test sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahada herhangi bir noktadan görüntü alındığında havan yüklü dronun istenen koordinata yönlendirilip bırakma sistemiyle 3 mühimmat bırakmasının sağlanabildiğini söyledi. Kıvrak, şöyle konuştu:

"Bir tane 81, iki tane 60'lık havan bırakan bir sistem geliştirdik. Bu yönde bir ihtiyaç söz konusu oldu ama karşılayamadık. Üniversite, laboratuvar olarak bunu kendimiz yapalım dedik. Piyasadan bulduğumuz ekipmanlar ve kendi yaptığımız elektronik kontrol sistemiyle çok hesaplı bir Havan Bırakma Sistemi gerçekleştirdik ve patent başvurularını yaptık. Süreç içerisinde de denemelerini gerçekleştirdik. Sistemimiz gayet güzel çalışıyor."

Projede dron üreticisi Arı Savunma ile iş birliği yaptıklarını ifade eden Kıvrak, 25 kilogram yük taşıyabilen, yaklaşık yarım saat havada kalabilen, farklı faydalı yüklerin bağlanabildiği dronun yazılım ve donanımıyla yerli olduğunu kaydetti.

Dron yardımıyla nokta atış

Kıvrak, sistemin sahada sağlayacağı avantajlara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir karakol çevresinden görüntü alındığını düşünün. Sistemi 2 dron kullanılacak şekilde değerlendiriyoruz. Birisi görüntü alacak diğeri de havanları taşıyacak. Yaklaşık 2-3 kilometre mesafeden görüntü alındığında havanları taşıyan dron gönderilecek ve görüntülü şekilde unsurların üzerine 3 havan mermisini bırakacak. Normal şartlarda yapmaya kalkışırsanız bu koordinatları vurmanız, silahı ayarlamanız sıkıntılı ve zor. Böyle bir sistemde ise çok basit ve uygun yapıyla terörist unsurları ortadan kaldırmış olacağız. Maliyet olarak düşündüğünüz zaman da böyle bir sistemin yaklaşık 1500-2000 liralık bir maliyeti var.

İnsansız hava araçları ve bırakma sistemleriyle alakalı ülke olarak çok güzel çalışmalarımız var, dünyada da şu anda duyuluyor. Dolayısıyla hesaplı ve sürdürülebilir ürünler gerçekleştirirsek bir an önce hem kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılamış oluruz hem de şimdi olduğu gibi mazlum milletlerin derdine derman oluruz."

Etiketler : Dron Prof. Dr. Sinan Kıvrak Ostim Teknik Üniversitesi
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