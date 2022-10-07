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07 Ekim 2022 Cuma 17:14:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 17:14:00

Kamuda "Diyalog" dönemi

Kaynak: AA

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HAVELSAN tarafından geliştirilen ve kamuda kullanımı yaygınlaştırılan milli video konferans sistemi HAVELSAN Diyalog, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliğinin de kullanımına alındı.

Türk savunma sanayisinin yazılım tabanlı çözüm merkezlerinden HAVELSAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerle artan ihtiyacı dikkate alarak, yerli ve güvenli bir video konferans ürünü geliştirdi. Geçen sürede sistemde çeşitli iyileştirmeler ve sistemin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Yerli ve milli video konferans sistemi HAVELSAN Diyalog'u kullanan kurumlara MGK Genel Sekreterliği de eklendi.

HAVELSAN ile imzalanan anlaşma ile MGK Genel Sekreterliği, iç ve dış iletişim süreçlerini HAVELSAN Diyalog ile yürütecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlı MGK Genel Sekreterliği, personel eğitim süreçleri gibi kurum tarafından sunulan eğitimleri sistem üzerinden yapacak.

Salgın döneminde çevrimiçi toplantılarını HAVELSAN Diyalog ile yürüten kurum, bilgi işlem alanında dış kaynaklı kullanıcı eğitimlerini de artık HAVELSAN Diyalog ile sürdürecek.

HAVELSAN Diyalog'u Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Sayıştay, Vakıfbank, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı gibi birçok kurum ve kuruluş kullanıyor.

Geçen yıl yapılan NATO Deniz Güvenliği Tatbikatı'nda, akademik sunumların Türkiye dışındaki katılımcılara gösterimi HAVELSAN Diyalog üzerinden gerçekleştirilmişti.

Sistemi kullanmaya hazırlanan 6 kurum için demo ve test aşamaları devam ediyor.

HAVELSAN Diyalog, kullanıcı kurumların kendi sunucularında çalışacak mimaride geliştirildiği için özellikle uzaktan çalışma koşullarında yüksek güvenlik sağlıyor.

Mobil uyumlu web arayüzü sayesinde iOS ve android telefonlarda da rahatlıkla kullanılabilen HAVELSAN Diyalog, uçtan uca şifreleme, ekran paylaşımı, güvenli sesli görüşme, güvenli video konferans, güvenli mesajlaşma, HD ve 4K görüntü desteği ve adaptif görüntü kalitesi ayarlama gibi imkanlar da sunuyor.

Kullanımı için hiçbir uygulama yükleme ihtiyacı gerektirmeyen HAVELSAN Diyalog ile ekstra donanım olmadan yüksek kaliteli görüşme yapılabiliyor.

Etiketler : havelsan diyalog milli güvenlik kurulu kamu savunma sanayii
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