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15 Aralık 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 13:15:00

Kamu verileri "buluta" taşınıyor

Kaynak: AA

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Türkiye, teknolojik gelişmelerle paralel olarak kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin gelecek yıldan itibaren bulut sistemine taşınmasına ilişkin çalışmaları hızlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden edinilen bilgiye göre, "Türkiye Kamu Bulut Bilişim Stratejisi"nin oluşturulmasına ilişkin hazırlıklar devam ediyor.

Ofisin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası organizasyonların görüşleri alındı. Stratejinin temel başlıkları, bulut hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde tedarik edilmesi, bulut göçünün hayata geçirilmesi ve iş gücü yetkinliklerinin artırılması olarak belirlendi.

Yeni nesil teknolojilere daha uygun maliyetlerle erişim sağlanması, bu teknoloji sayesinde mevcut dijital hizmetlerin iyileştirilmesi ve yeni dijital hizmetlerin geliştirilmesi de amaçlar arasında yer aldı. Stratejinin, 2024 yılı başında yayımlanması planlanıyor.

Stratejiyle, bulut teknolojilerinin sağladığı avantajlardan verimli şekilde yararlanılması, mükerrer bilgi teknolojileri yatırımlarının önüne geçilmesi, atıl kapasitenin ortadan kaldırılması, maliyetlerin düşürülerek kamu bütçesinde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlanması da hedefleniyor. Bu çalışmalarla, kamu kurum ve kuruluşlarının verilerinin 2024'te "bulut sistemi"ne taşınmasına ilişkin adımlara hız verilmiş olacak.

ULUSAL GÜVENLİK, İSTİHBARAT VE ASAYİŞLE İLGİLİ ENDİŞELER DİKKATE ALINDI

Bulut sistemine geçiş çalışmaları kapsamında, veri ve siber güvenliğe ilişkin endişeler de dikkate alındı. Buna göre, bulut hizmet sağlayıcıları için kalite, standardizasyon ve güvenlik gereksinimleri gibi karşılanması gereken kriterleri kapsayan dünyaca kabul görmüş belgelendirme ve yetkilendirme mekanizması getirilecek. Ayrıca, ulusal güvenlik, istihbarat ve asayiş hizmetlerinden doğrudan sorumlu olanlar hariç, kamu kurumları kendi bilgi teknoloji altyapısı için yatırım yapmayacak ve bu nitelikteki ihtiyaçlarını ticari bulut bilişim hizmet sağlayıcılardan temin edecek.

"BULUT BİLİŞİM GÖÇ YOL REHBERİ" OLUŞTURULACAK

Bulut sistemine geçiş sürecinde karşılaşılabilecek zorlukları aza indirmek için "Bulut Bilişim Göç Yol Rehberi" oluşturulacak. Kamu kurumları tarafından bulut bilişim kullanımında bilgi teknolojileri varlık envanterleri hazırlanacak ve bu veriler analiz edilerek detaylı planlamalar yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında bulut bilişimine yönelik personelin rolleri ve buna uygun yetkinlikler tespit edilecek, bulut bilişim alanındaki kurumsal kapasite ve iş gücü yetkinlikleri de geliştirilecek.

Bulut sistemlerinin kullanımıyla kamu kurumlarında başlayacak dönüşümle, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin kullanımını kolaylaşacak ve bu durum kamu hizmetlerinin dönüşümünde kaldıraç etkisi oluşturacak.

Etiketler : türkiye teknoloji kamu bulut
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