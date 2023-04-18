Kağıttan uçak rekoru kırıldı

Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun üç arkadaş Dillon Ruble, Garrett Jensen ve Nathaniel Erickson, 'Mach 5' adını verdikleri bir kağıttan uçak tasarladı. Üç arkadaş, bu uçağı tam 88 metre uçurmayı başardılar. Dolayısı ile de 77 metre olarak kayda geçen bir önceki rekoru kırdılar. Rekor kıran kağıt uçak için NASA'nın hipersonik uçağından ilham alındı.



Mach 5, NASA'nın hipersonik uçağı X-43A'dan ilham alınarak tasarlandı. Dahası Ruble, Jensen ev Erickson, uçağı rekor kıracak kadar havada tutabilmek için hem aerodinamik hem de origamiden faydalandı ve prototipleri tasarlamak, oluşturmak ve test etmek için aylar harcadı. Sonuçta hipersonik bir uçaktan ilham alınsa da Mach 5'te onu uçuracak bir motor bulunmuyordu.

Hepimiz biliriz ki bir kağıt uçağın ne kadar uzun mesafe uçabileceği, onu nasıl fırlattığınızla da ilgilidir. Bu nedenle ekip, en doğru fırlatma şeklini belirleyebilmek için bilgisayar simülasyonları oluşturup test videolarını ağır çekimde tekrar tekrar izlediler. Kağıt uçak için en iyi malzemenin A4 kağıdı olduğuna karar veren mühendisler, rekoru kırdıkları güne kadar projeye tam 500 saat harcadıklarını ifade ettiler.