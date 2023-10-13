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13 Ekim 2023 Cuma 08:56:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 08:56:00

Kaçak telefon dönemi sona eriyor

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1 yıl kullanılmayan telefonun IMEI kaydı silinecek. Resmî Gazete'nin dünkü sayısında, IMEI kodları ile ilgili önemli bir karar yer aldı. Karara göre 1 yıl boyunca sinyal vermeyen cihazlar, kayıtlı IMEI havuzundan silinecek. Kodu yeniden kaydettirmek ise hiç kolay olmayacak.

1 yıl kullanılmayan telefonun IMEI kaydı silinecek. Resmî Gazete'nin dünkü sayısında, IMEI kodları ile ilgili önemli bir karar yer aldı. Karara göre 1 yıl boyunca sinyal vermeyen cihazlar, kayıtlı IMEI havuzundan silinecek. Kodu yeniden kaydettirmek ise hiç kolay olmayacak.

Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile cihazlara ait IMEI kodları, 1 yıl boyunca sinyal alınmaması hâlinde IMEI havuzundan silinecek. Yani söz konusu cihaz, kayıtsız duruma düşecek. Dileyen vatandaş, kayıtsız hâle gelen IMEI kodunu yeniden havuza ekletebilecek. Ancak burada da çok ciddi bir uğraş süreci başlayacak.

Yönetmeliğe göre bir vatandaş, en az 1 yıl kullanmadığı bir cihaza ait IMEI kodunu yeniden havuza aldırabilecek. Bunu yapmak isteyen vatandaşın e-Devlet kullanması yeterli olacak. Ancak şöyle bir durum var: Diyelim ki A kişisi tarafından en az 1 yıl kullanılmayan bir cihazın IMEI kodu iptal edildi. Herhangi bir B kişisi, geçmişte A kişisinin kullandığı IMEI kodunu yeniden aktif hâle getiremeyecek. Buradaki tek yetkili, cihazın ithalatçısı veya imalatçısı olacak.

Etiketler : Kaçak telefon dönemi e-Devlet IMEI kodu
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