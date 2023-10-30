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30 Ekim 2023 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2023 Pazartesi 08:00:00

KAAN'ın ilk uçuş tarihi belli oldu

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'KAAN 2028-2029'da Türk Silahlı Kuvvetlerine 20 adet teslim edilecek. KAAN'ın ayaklarının yerden kesilmesi için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk aylarında ümit ediyoruz ki gökyüzünde KAAN'ı göreceğiz.' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK'te soruları cevapladı.

Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Öncelikle tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyet hepimizin hayatında önemli bir etken. Ben kabinenin en genç bakanı olarak görev yapıyorum. Sayın cumhurbaşkanımız gençlere hep önem verdi. Cumhuriyet hepimiz için fırsat eşitliği demek. Teknofestler'de milyonlarla gencimizle buluşuyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında hayal kuran, geliştiren gençlerimiz var. Küresel çapta işlere Türk gençleri imza atıyor. Bizden sonraki nesiller için gayret gösteriyoruz. Savunma sanayiinde kritik teknolojileri kendi imkanları ile geliştirebilen bir Türkiye'den bahsediyoruz.

Muazzam bir yolculuk, çok değerli. Bizi bölgemizdeki ülkelerden farklı kılan unsurların başında cumhuriyet geliyor. Milli egemenlik bu ülkenin en önemli unsuru haline geldi. Biz çok köklü bir devlet geleneğine sahip bir ülkeyiz. Cumhuriyetimizin ilk yıllarından itibaren kalkınma yolculuğuna çıkmışız.

Biz bugün HÜRKUŞ'u HÜRJET'i üretiyoruz. ANKA, GÖKBEY; ATAK gökyüzünü çelik kanatlarla donatıyoruz. 10-15 yıl içinde insanlı havacılık harp sahasından kalkmış olacak. 100 gemimiz bugün Boğaz'dan geçecek.

KAAN'IN UÇUŞU İÇİN TARİH VERDİ

KAAN 2028-2029'da Türk Silahlı Kuvvetlerine 20 adet teslim edilecek. KAAN'ın ayaklarının yerden kesilmesi için gün sayıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın ilk aylarında ümit ediyoruz ki gökyüzünde KAAN'ı göreceğiz. 4-5 yıl içinde tüm geliştirme süreçleri tamamlanacak.

Türk milletinin birlik beraberliğinden hiç ayrılmadı. Ulusal mücadeleyi hep birlik yapmış. Bu yolculuk 85 milyonun ortak yolculuğu. Cumhuriyetimiz yüzlerce yıl yaşasın diye bu yolculuğu gerçekleştireceğiz.

Etiketler : KAAN Sanayi Teknoloji Bakanı KAAN 2028 Türk Silahlı Kuvvetleri gökyüzünde KAAN
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