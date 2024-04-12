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KAAN'a TULGAR geliyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar
12 Nisan 2024 Cuma 13:08:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 13:08:00

KAAN'a TULGAR geliyor! F-35'teki muadili 400 bin dolar

Kaynak: Star.com.tr

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ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve F-35'teki muadili 400 bin dolar olan yerli kask görüntüleme sistemi TULGAR'ın testleri F-16'da başladı.

ASELSAN tarafından geliştirilen TULGAR Kaska Monteli Gösterge Sistemi (HMDS)'nin, F-16 platformunda uçuş testleri başladı. TULGAR, KAAN savaş uçağında pilotlar tarafından kullanılacak.

KAAN'A TULGAR GELİYOR! F-35'TEKİ MUADİLİ 400 BİN DOLAR

F-35'teki muadili 400 bin dolar olan TULGAR, pilotların iş yükünün azaltılmasında önemli bir yere sahip olacak.

Yerli kask görüntüleme sistemine ilişkin Ahaber'e konuşan emekli Hava Pilot Tuğgeneral Dr. Hüseyin fazla, "TULGAR dediğimiz şey uçuş kaskı aslında. Uçağın sistemleri geliştikçe kask da gelişiyor. Buna gece görüş gözlüğü de entegre edilebiliyor. TULGAR'ın diğer normal kasklardan farklı olduğunu ifade eden Fazla, yeni sistemle sayısal verilen pilotun vizörüne aktarılacağını söyledi.

Vizör Yansıtmalı Renkli Ekran, 40 Derece Görüş Alanı Entegre Sayısal Gece Görüş, Hibrit (Ataletsel ve Optik) Kafa Takip Yeteneği bulunan TULGAR Sistemi, sabit kanatlı platformlar için ASELSAN bünyesinde tasarlanmış bir vizör yansıtmalı kaska monteli gösterge sistemidir. Sistem, pilot ve hava aracının imkan ve kabiliyetleri ile görev sahası farkındalığını artırmak amacıyla sayısal gece görüş, renkli ekran ve hassas kafa takibi teknolojilerine sahip.

Etiketler : aselsan tulgar yerli kask görüntüleme sistemi
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