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14 Nisan 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 14:00:00

Jüpiter yolculuğu başlayamadı: Fırlatmaya saniyeler kala görev ertelendi

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Avrupa Uzay Ajansı, uzun süredir planladığı 'JUICE' uzay görevini 13 Nisan Perşembe 15.15'te başlatacaktı. Fakat, fırlatmaya geri sayım sırasında yaşanan 'yıldırım tehlikesi' nedeniyle fırlatma olmayacağını açıkladı. Yeni fırlatma tarihi henüz belirlenmedi. Fırlatma, Avrupa Uzay Ajansı tarafından canlı yayınlanacak.

Açılımı "Jupiter Icy Moons Explorer (Jüpiter Buzlu Uydu Kaşifi)" olan JUICE uzay aracı, havacılık devi Airbus tarafından geliştirildi. JUICE görevi, 13 Avrupa ülkesi ile birlikte ABD, Japonya ve İsrail tarafından ortak yürütülecek.

JUICE görevi, aslında 11 yıldan beri planlanan bir görev idi. COVID19 pandemisi ile görevin gidişatı olumsuz etkilense de artık başlangıç tarihi geldi çattı. Uzay aracı, Ariane 5 roketiyle uzaya taşınacak ve Jüpiter'e doğru 8 yıl sürecek uzun bir yolculuğa çıkacak.

Etiketler : avrupa uzay ajansı jüpiter fırlatma
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