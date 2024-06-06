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06 Haziran 2024 Perşembe 09:08:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 09:08:00

Japonya'dan Mars'a uzay asansörü!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Japonya'da, 2050 yılına kadar Mars'a gidecek bir uzay asansörü inşa edilmesi planlanıyor. 2025 yılında yapımına başlanılması beklenen uzay asansörünün maliyeti ise tam 100 milyar dolar... İşte detaylar...

Dünyanın en yüksek kulesi Tokyo Skytree'yi inşa etmesiyle tanınan Obayashi Corporation, uzayın 96 bin kilometresine ulaşacak bir uzay asansörü inşa etme planı üzerinde çalışıyor.

Bussines Insider'da yer alan habere göre, 100 milyar dolar maliyetli projenin inşası 2025'te başlayacak ve 25 yıl sonra faaliyete geçecek.

KISA SÜREDE UZAYA ULAŞILABİLECEK!

Plan kapsamında manyetik doğrusal motorlarla çalışan robot arabalar, insanları ve kargoları daha düşük maliyetlerle uzay istasyonuna taşıyacak.

Mars'a ulaşmak 6-8 hafta sürerken uzay asansörü sayesinde 30-40 gün içerisinde bunun gerçekleştirilebileceği fikrini savunan bilim insanları, uzay asansörü fikrinin imkansız bir proje olmadığını savundu.

NASA'nın uzay misyonları için kullandığı roketlerin maliyetinin 4,1 milyar dolarken, roket veya yakıta ihtiyaç duymayan "uzay asansörleri" daha düşük maliyetlerde insan ve kargo taşımayı hedefliyor.

UZAY ASANSÖRÜ İNŞA ETMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NELER?

Şimdilik uzay asansörü inşa etmenin üzerindeki en büyük engel, ip veya borunun hangi malzemeden yapılacağı.

Uzmanlar, dünya üzerinde yeterli çelik madeninin olmaması nedeniyle çelikten uzun ve kalın bir borunun yapmanın şu an için imkansız olduğu kanaatinde.

Ancak yine de hava şartlarındaki değişim, kasırgalar, şimşekler ve şiddetli rüzgarlar gibi etmenler de uzay asansörü inşa etmenin önündeki başlıca engeller olarak sıralanıyor.

Etiketler : japonya mars uzay asansörü
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