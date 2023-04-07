VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kademeli yemek şekeri dengeler
Japonya Bayraktar TB2 SİHA'yı deneyecek
"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"
Merkez Bankası'ndan liralaşmayı güçlendirecek yeni adım
"İsrail saldırısı sonucu Gazze'deki çocuk hastanesinde hasar oluştu"
AK Partili Kurtulmuş'tan İsrail'in saldırılarına tepki
07 Nisan 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 09:45:00

Japonya Bayraktar TB2 SİHA'yı deneyecek

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Türkiye'de üretilen silahlı insansız hava araçlarına yurt dışından talepler artarak devam ediyor. Teknoloji devi Japonya'nın da, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve testlere tabi tutacağı belirtildi.

Japonya ulusal basında çıkan haberlere göre, "Bayraktar TB2"nin, Karabağ ve Ukrayna savaşlarındaki başarısı sonrası, Japon ordusunun bu alandaki tercih listesine girdiği kaydedildi.

Basında, Japonya Savunma Bakanlığı'nın 2023 mali yılı bütçesi kapsamında, "Bayraktar TB2 SİHA"yı deneme amaçlı kullanacağı ve Japon Kara Öz Savunma Kuvvetleri tarafından testlere tabi tutulacağı yer aldı.

Testlerin başarılı olması durumunda, Japonya'nın yüksek miktarlarda "Bayraktar TB2 SİHA" siparişi vermesi ve bu alanda BAYKAR ile iş birliği gerçekleştirmesi bekleniyor.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi SUZUKI KAZUHİRO ((SUZUKİ KAZUHİRO)) da, 1 Nisan'da BAYKAR'ı ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile bir araya gelmişti.

Etiketler : bayraktar tb2 siha japonya silahlı insansız hava aracı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX