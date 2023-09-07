VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Futbol Takımı liderliğini sürdürmek için Ermenistan karşısında
Deprem bölgesindeki illerde öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
Başkale-İran sınırında güvenlik duvarı inşa çalışmaları sürüyor
Aksaray'daki selde kaybolan bebek için arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İngiltere AB'nin Ufuk Avrupa ve Copernicus programlarına yeniden katılıyor
Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı
07 Eylül 2023 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 10:00:00

Japonya, Ay'a iniş aracı taşıyan H2A roketini uzaya gönderdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait "SLIM" Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı.

H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi.

Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen "SLIM" ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.

Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2,4 metre yüksekliğe ve 2,7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.

İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor

Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen "Artemis" projesinde kullanılacak.

Etiketler : japonya ay uzay roket
İlk aile pozu

İlk aile pozu
Bu sıradan bir oyun değil!

Bu sıradan bir oyun değil!
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan
Barbie stili

Barbie stili
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Kumar için takılarımı bozdurdu

Kumar için takılarımı bozdurdu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX