Japon "ispace"in uzay aracı Ay'a yollandı
Kaynak: AA
Japonya merkezli "ispace" şirketi tarafından üretilen uzay aracı, ABD'li SpaceX roketiyle Ay'a gönderildi. Aracın, 2023'ün nisanında Ay'a ulaşması bekleniyor.
Başkent Tokyo merkezli özel firma, "Hakuto-R" keşif programı kapsamında geliştirdiği özgün uzay aracını Ay'a yolladı
Mürettebatsız uzay aracı, ABD'nin Cape Canaveral üssündeki fırlatılıştan 47 dakika sonra SpaceX Falcon 9 roketinden ayrıldı.
Uzay aracının, Nisan 2023 sonunda Ay'a ulaşması bekleniyor.
Japon Devlet Televizyonu NHK, başarılması halinde özel bir şirket üretimi uzay aracının ilk kez Ay yüzeyine ineceğini bildirdi.
Kargosunda, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) dahil farklı kurumlardan küçük robotların yer aldığı uzay aracı, yüzey araştırmaları yapacak.
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