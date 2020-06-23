Dünyanın en hızlı bilgisayarı belli oldu

Yılda iki kez güncellenen TOP500, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar seçkisinde haziran itibarıyla Japonya’dan Fugaku birinci oldu.

Üst Performans LinPack (HPL) hız göstergeleri referans alınarak hazırlanan listeye Fugaku, listenin 2. sırasındaki Amerikan rakibi Summit'e 2,8 kat hız farkı attı.

48 çekirdekli Fujitsu A64FX SoC çiple desteklenen Fugaku, HPL testlerinde saniyede 415,5 petaflop hızıyla TOP500'ün ilk sırasına yerleşti.

FUGAKU, SALGINA KARŞI AŞI ÜRETİMİ ÇALIŞMALARINDA KULLANILABİLİR



Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsünde (RIKEN) işletiliyor.

Tam operasyonelliğine 2021’de kavuşması beklenen Fugaku'nun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç üretimi çalışmalarında kullanılabileceği kaydediliyor.

Fugaku, Japon dilinde "varlıklı zirve" anlamına geliyor.

2. SIRADA SUMMİT, 3. SIRADA SİERRA



ABD'nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarında IBM sponsorluğundaki Summit süper bilgisayarı, 148,8 petaflop performansıyla listenin 2. sırasında yer buldu.

Listenin 3. sırasında, 94,6 petaflop performansıyla ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarında (LLNL) işletilen Sierra bulunuyor.

Çin Paralel Bilgisayar Mühendisliği ve Teknolojileri Ulusal Araştırma Merkezinin (NRCPC) 93 petaflop performanslı Sunway TaihuLight listeye 4. sırada girdi.

Listenin 5. sırasında ise Çin Savunma Teknolojileri Ulusal Üniversitesinin (NUDT) 61,4 petaflop performanslı Tianhe-2A yer aldı.