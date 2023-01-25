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25 Ocak 2023 Çarşamba 16:15:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 16:15:00

James Webb Uzay Teleskobu yaşam için gerekli elementleri içeren moleküler bulut keşfetti

Kaynak: AA

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James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla yaşam için gerekli elementleri içeren Dünya'ya yaklaşık 500 ışık yılı mesafede bir moleküler bulut keşfedildi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) açıklamasında, araştırmanın, James Webb Teleskobu'nun bir programındaki Buzul Çağı Projesi kapsamında yapıldığı bildirildi.

Uzmanların, James Webb Teleskobu'yla Dünya'dan yaklaşık 500 ışık yılı mesafedeki "Chamaeleon I" adlı bir moleküler bulutun eksi 263 derecede bulunan yoğun ve araştırması zor bir bölgesini incelediği aktarıldı.

İncelenen moleküler bulutların bugüne kadar ölçülmüş en derin ve en soğuk buzlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Araştırmada, moleküler buluttaki buzlarda yaşanabilir bir ortam için gereken karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve kükürt gibi birkaç temel element tespit edildiği, James Webb Teleskobu ile yapılan gözlemin oldukça kritik bir bulgu olabileceği kaydedildi.

Leiden Gözlemevi'nden uzman Melissa McClure, araştırma sonucuna ilişkin, "Bu gözlemler, yaşamın yapı taşlarını oluşturmak için gerekli basit ve karmaşık moleküllerin oluşumuna dair yeni bir pencere açıyor." ifadesini kullandı.

Araştırma sonucu Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

Etiketler : james webb uzay teleskobu yaşam dünya moleküler bulut
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