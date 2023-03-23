VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AB Liderler Zirvesi başladı
Almanya'da havalimanlarındaki uyarı grevleri bazı uçuşlarda gecikmelere neden oluyor
"Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampüsü'nde çadırlarda sınıflar oluşturduk"
Pelo artık affetmeyecek
Hediye yerine şarkı yaptı
AK Parti'den emekliye zam düzenlemesiyle ilgili açıklama
Depremzede miniklere Kral Şakir sürprizi
Merkez Bankası rezervleri 126,9 milyar dolar oldu
İzmir'in gönüllü polisi Sinan Amca
Kelime-i Tevhid'i ilmek ilmek yazdılar
İnci kefalinin göç yolculuğu uzayacak! Nedeni: Van Gölü'ndeki çekilme
En uzun boylu kadın yeni projeler peşinde
Arama butonuna da reklam!
İmajını yeniledi
‘Küheylan' ayakta alkışlandı
Aşık Veysel'i notalarla andı
Her şey yolunda
5 milyon TL'lik yeni oyuncak
Gecelerde köşe kapmaca oynadılar
Harbiye'den albüme
Yeni ikili
Bakan Nebati'den Türkiye Ekonomi Modeli'nde "kararlılık" mesajı
"Alanıma saygı duyan keko seviyorum"
Bayram 'Hadise'si
23 Mart 2023 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 14:00:00

James Webb Uzay Teleskobu ötegezegende toz fırtınası tespit etti

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, ilk kez Güneş Sistemi'nin dışındaki bir ötegezegende şiddetli toz fırtınası tespit etti.

NASA'ya göre, James Webb Uzay Teleskobu ile kaydedilen toz fırtınası, Dünya'ya yaklaşık 40 ışık yılı mesafede olan ve Güneş Sistemi'nin dışındaki VHS 1256b olarak bilinen bir ötegezegende bulunuyor.

Uzay teleskobu tarafından tespit edilen fırtınanın, Dünya'daki kurak bir bölgede karşılaşılan ve silikatlardan oluşan örneklerin aksine daha çok kaya parçacıklarından meydana gelen bir sis kümesi olduğu belirtiliyor.

James Webb'den elde edilen bilgileri inceleyen Arizona Üniversitesinden uzman ekip, bulgularda, "olağanüstü netlikte" su, metan gazı ve karbonmonoksit gözlemlendiğini ve bunun dışında karbondioksit varlığına işaret eden kanıtların da tespit edildiğini kaydetti.

Santa Cruz California Üniversitesinden Andrew Skemer, gözleme ilişkin, "Hiçbir teleskop, tek bir hedef için aynı anda bu kadar çok bilgiye erişememişti. Ötegezegenin dinamik bulut ve hava sistemlerini detaylandıran Webb Teleskobu'ndan tek bir görüntüde çok sayıda molekül görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek aylarda gözlem hakkında öğrenilecek çok daha fazla bilgi olduğunun altını çizen İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesinden Beth Biller de "Sadece birkaç saatlik gözlemle ek keşifler yapmak için sonsuz gibi görünen bir potansiyele sahibiz." ifadesini kullanarak gözlemin önemine dikkat çekti.

Etiketler : james webb uzay teleskobu ötegezegen toz fırtınası nasa

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX