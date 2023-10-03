James Webb Teleskobu Orion Bulutsusu'nda 42 çift gezegenimsi cisim keşfetti

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) internet sitesinde yayımladığı fotoğraflar, Orion Bulutsusu'nun yeni görüntülerini gözler önüne seriyor.

ESA ile Avrupa Uzay Araştırmaları ve Teknoloji Merkezinin (ESTEC) yürüttüğü ortak çalışma sonucu, JWST'nin keşfettiği gezegenimsi cisimlerin, bir yıldızın sistemine bağlı olmadan ve çiftler halinde serbest şekilde uzay boşluğunda süzüldüğü gözlemlendi.

Söz konusu 42 gezegenimsi çifte, Jüpiter büyüklüğünde olduğu için "Jüpiter Kütleli İkili Obje (JuMBO)" ismi verildi.

JuMBO'ların kütleleri, 13 Jüpiter ile 0,7 Jüpiter arasında değişiklik gösterirken, çiftlerin sadece yüzde 40'ının kütlelerinin birbirlerine benzer olduğu belirtiliyor.

Araştırmada, JuMBO'ların uzayda çift halinde bulunmalarının beklenmedik olduğu aktarılırken, yıldızlar ve gezegenler üzerine üretilmiş mevcut bütün teorilere "ters oldukları" vurgulandı.

Uzmanlar, bu cisimlerin bulutsunun içerisinde bir yıldızın oluşamayacağı madde yoğunluğuna sahip bölgelerde oluştuklarını tahmin ediyor.

Diğer bir tahmin de JuMBO'ların, yıldızlar etrafında oluştuktan sonra çeşitli sebeplerden dolayı yıldızlararası uzay boşluğuna itilmesi olarak belirtildi.

Uzay boşluğuna aynı anda itilen çift cisimlerin nasıl bir arada kalabildiği bilinmiyor.

Araştırma, "aeXiv" arşivinde yayımlandı.