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26 Ocak 2024 Cuma 12:30:00 - Güncelleme:26 Ocak 2024 Cuma 12:30:00

İtalya'da hükümetten sosyal medya fenomenlerine yönelik "şeffaflık" düzenlemesi

Kaynak: AA

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İtalya'da sağ koalisyon hükümeti, sosyal medyada fenomen olan isimlerin, hayır ve yardım faaliyetlerinde daha şeffaf olmalarına yönelik yeni düzenlemeler içeren kanun tasarısını kabul etti.

Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin dün yapılan bakanlar kurulu toplantısında kabul ettiği tasarıya göre, hayır ve yardım faaliyetlerinde bulunan fenomenlere şeffaf olmamaları halinde bazı ağır cezalar ve yaptırımlar gündeme gelecek.

Hayır amaçlı ticari faaliyetlerde, daha fazla şeffaflık sağlamayı garanti etmeyi hedefleyen yasa tasarısına göre, hayır işleminin adresi olan kurum ve alacağı meblağa kadar hemen hemen her detayın en ince ayrıntısına kadar açıklanması gerekecek.

Ayrıca, İtalyan Rekabet Kurumunun (Antitrust), yeni kurallara uymayanlara yönelik cezaları uygulamadan sorumlu olacağı, her bir olayda 5 ila 50 bin avro arasında değişen miktarda yaptırım uygulanacak.

Cezalara rağmen şeffaflık düzenlemesine aykırı davranışların tekrarlanması halinde söz konusu fenomene 1 yıl faaliyet durdurma cezası verilecek.

Adı kısa süre önce bir hayır işindeki usulsüzlükle gündeme gelen Chiara Ferragni, hükümetin yasal bir boşluğu doldurmasından memnun olduğunu, bundan sonra her şeyin daha şeffaf olacağını söyledi.

Hükümetin hazırladığı kanun tasarısının yasalaşması için parlamentonun her iki kanadının da onaylaması gerekiyor.

CHİARA FERRAGNİ'NİN KARIŞTIĞI NOEL KEKİ SKANDALI

Hükümetin bu son adımı, İtalya Rekabet Kurumunun, geçen aralıkta, dünyaca ünlü İtalyan sosyal medya fenomeni Chiara Ferragni'nin şirketlerine, İtalya'da Noel döneminde tüketilen Pandoro ismiyle bilinen Noel keki üzerinden, müşterilerden hayır işleri için para toplamaya yönelik yanıltıcı ve haksız ticari uygulamalara girişmesi sebebiyle 1 milyon avrodan fazla para cezası kesmesinin ardından geldi.

Söz konusu skandalda, Ferragni'ye ait iki şirket ile Noel kekini üreten Balocco firmasının Kasım 2022'de, Torino'daki bir hastanede kemik kanseri tedavisi gören çocukların tedavisine fon toplama gerekçesiyle ülkede ortama fiyatı 3,5 avro olan ürünü, "Pembe Noel Pandoro" adıyla 9 avroya satışa sunduğu ve buradan elde edilen gelirin reklam kampanyasında belirtildiği gibi hastaneyle paylaşılmadığı ortaya çıkmıştı.

Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Chiara Ferragni, bir video paylaşarak özür dilemiş, bahsi geçen hastaneye 1 milyon avro bağışladığını açıklamıştı.

Etiketler : italya sosyal medya fenomen şeffaflık
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