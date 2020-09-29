ISUBÜ'lü öğrencilerin 2 projesi TEKNOFEST'te birinci oldu
Kaynak: AA
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISIBÜ) öğrencilerince hazırlanan 2 projenin, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te birincilik elde ettiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mustafa Abdullah Kuş, Atakan Gürkan ve Melek Baygın'ın hazırladığı "Tam otonom insansız hava aracı" ile "Arazi bilgi sistemi" projeleri, TÜBİTAK-BİDEB'in gıda ve tarım alanında TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında birinci olduğu belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı kaydedildi.
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