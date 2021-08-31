İşte yerli ve milli gücümüz

Şanlı tarihimizin dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi'nin üzerinden 99 yıl geçti. Türk milleti tüm imkansızlıklara ve zor şartlara rağmen vatanını düşmana teslim etmedi. 'Mermimiz biterse düşmandan ele geçiririz' diyerek kazanılan tarihi zaferden 99 yıl sonra Türkiye bugün insansız hava aracı (İHA) teknolojisinde öncüler arasına girdi; milli savunma teknolojilerini geliştirdi.

DÖNÜŞÜM SSB İLE BAŞLADI

Akşam'ın haberine göre, Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) yeniden yapılandırıldı, savunma teknolojileri şirketleri SSB şemsiyesi altına alındı. Savunmada dışa bağımlılığı 'beka sorunu' niteliğinde olan projeler başta olmak üzere, yüzlerce ürünün yerli ve milli teknoloji ile geliştirilmesi desteklendi. Bu sürecin hızlanmasında Türkiye'ye karşı uygulanan gizli ve açık ambargolar da etkili oldu.

TEKNOLOJİ İKLİMİ OLUŞTU

Aselsan, Roketsan, Tusaş, TAİ, Havelsan gibi kamu şirketleri, Ar-Ge ve üretim süreçlerini yeni özel girişimlere açarak bir teknoloji iklimi oluşturdu. Üniversiteler de bilimsel ve teknik birikimleriyle sürece dahil edildi. TÜBİTAK da bilimsel, teknik ve mali destek sağladı.

İHA, ATAK, FÜZE, MMU...

Türkiye, sadece son 15 yılda İHA, ATAK savaş helikopteri, savaş gemisi, obüs, zırhlı araç, füze, radar ve görüntüleme sistemleri, elektronik savunma yazılım ve cihazları geliştirdi, ihracatçı oldu; jet motorunu yaptı, şimdi milli savaş uçağını uçurmaya hazırlanıyor.

İŞTE YERLİ VE MİLLİ GÜCÜMÜZ

■ TUSAŞ Anka İHA

■ Baykar Bayraktar TB2 İHA / SİHA

■ MPT-76 (Milli Piyade Tüfeği)

■ BORA-12 Keskin Nişancı Tüfeği

■ L-UMTAS Lazer Güdümlü Füze

■ CİRİT Lazer Güdümlü Füze

■ Hisar Füzeleri

■ T-122 ÇNRA 122 MM Çok Namlulu Roketatar

■ Fırtına Obüsü

■ TULPAR Paletli Zırhlı Muharebe Aracı

■ GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri

■ T-300 Kasırga Roketatar Silah Sistemi

■ TUSAŞ ANKA İnsansız Hava Aracı

■ BAYKAR DİHA (Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı)

■ BAYKAR SİHA

■ ALTAY Muharebe Tankı

■ Kirpi Ulaştırma ve Destek Aracı

■ KUNDUZ AZMİM - Amfibi Zırhlı İstihkam İş Makinesi

■ ATAK Taktik ve Keşif Helikopteri

■ KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi

■ EJDER YALÇIN Zırhlı Muharebe Aracı

■ Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS)

■ ARES 35 FPB Süratli Devriye Botu

■ Milli Dikey Atım Sistemi (MDAS)

■ ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA)

■ ORKUN-2053 Helikopter Daldırma Sonarı

■ STM Yüksek Süratli Hücumbot FAC 55

■ ARES 125 FAMB Hücumbot

■ ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı

■ ALBATROS-T İnsansız Su Üstü Hedef Botu

■ NAZAR Lazer Elektronik Harp Sistemi

■ SPEWS-2 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi

■ Karakulak Yüksek Frekans Kestirme ve Dinleme Sistemi

■ İHA Mobil Kontrol İstasyonu

■ T-629 Taarruz Helikopteri

■ ALPİN İnsansız Helikopter

■ ATAK 2 Helikopteri

■ SONGAR Silahlı Drone Sistemi

■ KORKUT İHA 35mm Tek Namlulu Silah Sistemi

■ IŞIN Lazer Sistemi

■ SUNGUR Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi

■ KALKAN II Orta İrtifa 3 Boyutlu Mobil Hava Savunma Radarı

■ ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi

■ GÖKDENİZ Yakın Hava Savunma Sistemi

■ ASELSAN KORKUT Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi

■ Atılgan ve Zıpkın Hava Savunma Sistemi

■ ŞİMŞEK ve TURNA Hedef Uçak Sistemleri

■ HİSAR-A Otonom Alçak İrtifa Savunma Füze Sistemi

■ Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ) Tim Aracı

■ ZMA Modernizasyon Projesi

■ PARS 6×6 Mayına Karşı Korumalı Araç

■ Nurol YÖRÜK Hafif Zırhlı Araç

■ ASELSAN KORHAN Silah Kulesi

■ UKAP-Uzaktan Kumandalı Atış Platformu

■ FNSS KAPLAN MT Orta Ağırlık Sınıfı Tank

■ ALTINAY İnsansız Kara Aracı (İKA)

■ PMT-76 Makineli Tüfek

■ Kale 5.56 Makinalı Tüfek

■ Kale KCR556 Piyade Tüfeği

■ KALE KSR50 Sürgülü Keskin Nişancı Silahı

■ MKE MFY-71 Yerli Makineli Tüfek

■ Sarsılmaz SAR 223T Piyade Tüfeği

■ MAM-15 Keskin Nişancı Tüfeği

■ ASELSAN Mini TSD Termal Silah Dürbünü

■ GİRSAN MC 28 Tabanca

■ MKEK – 40 mm Bombaatar

■ Milli Keskin Nişancı Tüfeği MKEK Bora-12 (JNG-90)

■ MİLSAR İHA Sar (Sentetik açıklıklı radar) /Gmti Radarı

■ KALKAN II Orta İrtifa 3 Boyutlu Mobil Hava Savunma Radarı

■ SERHAT Seyyar Havan Tespit Radar Sistemi

■ MİLGEM-Ada sınıfı korvet

■ İstif sınıfı fırkateyn

■ TF-2000 sınıfı muhrip destroyer

■ Otokar Akrep Zırhlı Personel Taşıyıcı

Mavi Vatan'ın 'insansız muhafızları' gün sayıyor

Mavi Vatan'ın güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amacıyla 'Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı' ve 'İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı' geliştirilmesi ve üretiminde önemli aşama katedildi. ASELSAN ve Sefine Tersanesi'nin işbirliğinde süren proje kapsamında tersanede su üstü harbi aracının yapımı hızla sürüyor. Denizaltı savunma harbi aracının ise sac kesimi tamamlanarak inşasına başlandı. Araçlar yakında suya indirilerek test edilecek.

Akıncı TİHA'ya ABD'den övgü

BAYKAR tarafından üretilen Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) önceki gün Çorlu'da düzenlenen törenle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılması ABD basınında yankı buldu. Bloomberg, Akıncı TİHA'yla ilgili gelişmeyi "Türkiye, askeri kapasitesini yerli drone'larla inşa ediyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, Türk ordusunun, filosuna yeni nesil yerli insansız hava aracı eklediğini kaydetti.Haberde, yerli üretim insansız araçları projelerinde Erdoğan'ın 'orduyu kendi kendine yeter hale getirme' çabalarının olduğu vurgulandı.