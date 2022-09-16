VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ÖSYM'den KPSS adaylarına saat uyarısı
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye açısından gurur verici bir tablo
"Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için en güvenilir rotalardan biri haline geldi"
Fransa'nın devlet enerji şirketi EDF bu yıl karının 29 milyar avro azalacağını bildirdi
Truss, Kraliçe'nin cenazesine gelen "sınırlı sayıda" liderle görüşecek
Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi
"Türkiye'nin desteği, iki ulus arasındaki tarihi kardeşlik bağlarının yansıması olmuştur"
Başkan Erdoğan, Putin ile bir araya geldi
Gelişmiş ülkeler enerji krizine karşı nükleer planları yapıyor
Putin, Ukrayna'nın müzakereleri reddettiğini ve askeri yolu istediğini söyledi
California'da sosyal medya şirketlerinin şeffaf olmalarını öngören yasa yürürlüğe girdi
A Milli Futbol Takımı'nın Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları aday kadrosu açıklandı
"Cumhurbaşkanımızın çektirmiş olduğu fotoğraf, Türkiye'nin itibarını göstermesi bakımından önemlidir"
Sterlin, dolar karşısında 37 yılın en düşük seviyesinde
Özbekistan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
İkna çalışmaları sonucu 1 terörist daha teslim oldu
Çin'de 42 katlı gökdelende yangın çıktı
Türk Telekom 2021 Faaliyet Raporu'na LACP'den 14 ödül
"Ukrayna'da Mıkolayiv bölgesinde özel operasyon merkezi karargahını vurduk"
TBMM Başkanı Şentop'a Gagavuzya'da coşkulu karşılama
BM: Casus yazılımlar özel hayat ve insan haklarına yönelik tehdidi artırıyor
Avrupa ağır sanayisi AB'nin enerji planını yetersiz buldu
Dünyanın konuştuğu kareye çarpıcı yorum
Ülkesindeki petrol sahalarına dikkat çekti!
16 Eylül 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 16:00:00

İşte Türkiye'nin yeni silahı BAHA

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin yeni silahı BAHA, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni tasarlanıyor. Çok uzaktan tespit ve teşhis yapabilecek olan BAHA, özellikle soğuk hava şartlarında, sızdırmazlık özelliği ile belirli yağmur ve yağış şartları altında uçuş yapabiliyor olacak. İşte ayrıntılar...

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait bir kuruluş olan HAVELSAN AŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda BAHA insansız hava aracını yeniden tasarladı.

HAVELSAN AR-GE ve Mühendislik Direktörü Mehmet Onur Özçelik, BAHA insansız hava aracının HAVELSAN'ın öz kaynaklarıyla başlattığı bir proje kapsamında üretilen insansız hava aracı olduğunu söyledi.

BAHA'nın HAVELSAN'ın önemli bir projesinin bileşeni olduğunu belirten Özçelik, "BAHA ilk ortaya çıkarken yerli ve milli otopilot yazılımımızı ve sürü algoritmalarımızı test etmek için kullanılan bir platformdu. Biz bu platform üzerinde algoritmalarımızı geliştirdik. Yapılan geliştirmelerin testlerini Silahlı Kuvvetlerimizin olduğu bölgelerde gerçekleştirmek istedik ve birçok alana gittik. Bunu yapmaktaki amacımız, öncelikle Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki ihtiyacını doğru tanımlamak, görmek ve yerinde test etmekti. Bununla birlikte bu test platformunun kendisini de geliştirmiş ve daha iyi hale getirmiş olduk." dedi.

Özçelik, BAHA üzerinde çalışmaları tamamladıklarını ifade ederek, "BAHA'yı güncelledik. Şu anda yeni bir tasarım olarak tamamen farklı özelliklere sahip bir platform ile uçuş testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çok yakın zamanda bu platformu denemek için sahalarda olacağız. BAHA sadece Silahlı Kuvvetlerimiz için tasarladığımız bir ürün değil. Bunun yanı sıra dost ve müttefik ülkeler için de ihraç etmek istediğimiz ürünlerimizden bir tanesidir. Bu kapsamda birçok ülkeye farklı etkinliklerde ürünümüzü tanıtıyor ve bununla ilgili test ve demo faaliyetlerinde bulunuyoruz. Anlaşma imzalamak için yoğun çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

- ÇOK UZAKTAN TESPİT VE TEŞHİS YAPABİLECEK

Yeni BAHA'nın birçok özelliği olduğunu vurgulayan Özçelik, şöyle devam etti:

Yeni prototipin üretiminin bittiğini, uçuş testlerinin devam ettiğini anlatan Özçelik, "Önümüzdeki dönemde dijital birlik projesi ile kullanıma alınmasını öngörüyoruz. Dijital Birlik Projesi, insansız hava araçları, insansız kara araçları ve insansız deniz araçlarından oluşan bir proje. Arkasında yine HAVELSAN'ın geliştirmiş olduğu komuta kontrol sistemi ile beraber tam entegre bir sistem olarak aslında geleceğin muharebe sisteminin altyapısını oluşturuyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın ciddi ürün çalışması var." ifadesini kullandı.

Özçelik, BAHA'nın yüzde 90 yerlilik oranına sahip olduğuna işaret ederek, "Tasarımı bizim tarafımızdan yapılıyor, gövdesi tamamen yerli firmalarımızla üretiliyor. İçeriğinde kullandığımız komponentleri çoğunlukla yerli firmalarımızdan alıyoruz." dedi.

BAHA'nın farklı tip ve ağırlıklarda faydalı yük taşıyabilen yeni platformları üzerinde de test ve performans testlerinin yoğun şekilde devam ettiğini dile getiren Özçelik, hem yurt içi hem de yurt dışında yeni anlaşmalar imzalamak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Etiketler : BAHA HAVELSAN AŞ insansız hava aracı
Ekimde düğün var

Ekimde düğün var
Bursa coşkusu

Bursa coşkusu
Dans şov

Dans şov
İlk kez kızıyla

İlk kez kızıyla
Tatlıses beşledi

Tatlıses beşledi
İyilik elçisi Buket

İyilik elçisi Buket
Alışveriş zamanı

Alışveriş zamanı
Baba-kız şarkısı

Baba-kız şarkısı
Başarı ödülü

Başarı ödülü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes