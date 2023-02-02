İşte Türk İHA'larının gelişim serüveni

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu. 2005 yılında başlayan İHA'ların gelişim serüveni, tek videoya sığdırıldı.

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen İHA ve SİHA'lardan Kızılelma'ya kadar olan sürecin yer aldığı bir video paylaştı.

2005'te başlayan yerli insansız hava aracı serüvenin ilk durağı Bayraktar Mini İHA oldu.

İlk uçuşunu 2009'da yapan Bayraktar TB1, pistten otomatik kalkış yapıp indi. O dönemde Türkiye'nin yurtdışından aldığı İHA'larda bile bu özellik yer almıyordu.

Sonra Bayraktar TB2 teker kesti. O da ilk uçuşunu 2014'te gerçekleştirdi.

AKINCI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Gökyüzündeki yerini 2019'da alan Akıncı sayesinde Türkiye, Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na sahip dünyadaki 4 ülkeden biri olma özelliğine kavuştu.

Söz konusu videoda projesine 2020'de başlanılan uçan araba Cezeri de yer aldı.

KIZILELMA'NIN UÇUŞ TESTLERİ SÜRÜYOR

Videonun sonlarına doğru ise, Bayraktar Kızılelma'ya yer verildi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Kızılelma'nın testleri ise sürüyor.