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16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:02:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:02:00

İşte F-35'in az bilinen "canavar modu"

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F-35'in dış gövdesine harici silahlar yüklenebiliyor. Bu entegrasyona da, 'canavar modu' deniliyor. Savunma uzmanı D'Costa, 'F-35 görünüşe göre beş hedefi de vurabiliyor.' dedi.

Daha geniş bir taktik operasyon yelpazesine uyum sağlamak için çeşitli silah entegrasyonlarıyla uyumlu geliştirilen F-35, 'canavar modu'yla bilinenden daha fazla silah taşıyıp ateşleyebiliyor.

Star.com.tr'nin haberine göre, F-35, daha geniş bir taktik operasyon yelpazesine uyum sağlamak için çeşitli silah entegrasyonlarıyla uyumlu olarak geliştirildi. Gizli konfigürasyon için uçak gövdesinde, havadan havaya görevler için dört adet AIM-120 AMRAAM füzesinden veya havadan karaya görevler için dört adet AIM-120'ler/GBU-31 JDAM akıllı bomba taşıyor.

F-35'in gövde içi silahlanma bölmesi, gizli teçhizatlar, düşmanın hava savunma sistemlerinin tam kapasitede çalıştığı bir savaş ortamında radar kesitini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Ancak, hava savunma sistemlerinin olmadığı bir savaş alanında, tam kapasite savaş için, F-35 daha geniş bir radar izine rağmen, dış gövdeye monte edilen harici silahlarla yüklenebiliyor. Bu entegrasyona da, 'canavar modu' deniliyor.

BEŞ HEDEFİ DE VURABİLİYOR

2018 yılının Kasım ayında, F-35' aynı anda beş test hedefine karşı beş havadan karaya füze ateşledi. Hedeflerden biri ise hareket halindeydi.

Denemenin nerede yapıldığı ve ne tür güdümlü bombanın kullanıldığı şu anda doğrulanmasa da, savunma uzmanı Ian D'Costa The Aviationist'e bazı açıklayıcı bilgiler verdi.

D'Costa, 'Yanılıyor olabilirim ama bu test F-35, NTTR'de (Nellis Test ve Eğitim Alanı) yapılıyor. Görünüşe göre, beş Paveway IV'ü bomba atıyor ve beş hedefi de vurabiliyor.' dedi.

Testlerin konumu tartışmalı olsa da, bombaların yaygın olarak Paveway IV'e olduğuna inanılıyor. Paveway, Raytheon UK tarafından üretilen çift modlu bir GPS / INS ve lazer güdümlü bombadır.

2008'de tanıtılan ve şu anda İngiliz ve Suudi Arabistan orduları tarafından kullanılan Paveway IV, ABD tedarik zincirleriyle yakın iş birliği içinde geliştirildi ve üretildi.

F-35 canavar modunda, hava görevleri için en fazla on dört AIM-120 füzesi ve iki küçük AIM-9X füzesi veya kara görevleri için dört AIM-120/9X ile birlikte altı GBU-31 taşıyor.

Etiketler : F-35 CANAVAR GPS / INS Suudi Arabistan canavar modu
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