İstanbul'da Togg'a ilgi büyük oldu

Togg'un ilk deneyim merkezi İstanbul'da açıldı.

Zorlu Center Meydan katında açılan Togg Deneyim Merkezi'nde kullanıcılar, Togg'u yakından inceleyerek akıllı cihaz hakkında daha geniş bilgi edinme fırsatı buldu.

Merkezde Togg'a ilgi büyük oldu. Bazı vatandaşlar Togg ile öz çekim yaptı, bazıları Togg'u yakından deneyimledi, bazıları da araç ile ilgili Togg yetkililerinden bilgi aldı.

Togg Deneyim Merkezi'nde Togg'u inceleyen bir vatandaş, "Özellikle tasarımı, estetiği, yerli olması... Çok başarılı buldum. Şu an hayran kaldım. Hakikaten rakipleriyle yarışır durumda. Yerli olmasından dolayı kesinlikle almak isterim." ifadelerini kullandı.

Togg'un yerli, Türkiye'nin otomobili olmasından ötürü gurur duyduğunu ifade eden bir vatandaş da "Bugün sıraya girsek yarın almak isteriz. Gerçekten de çok güzel. Sadece Türkiye'nin aracı olarak değil, gerçekten de çok güzel yapılmış. Dizayn, konfor, dijital panel olarak gerçekten çok güzel. İnşallah yollarda kullanmak nasip olur." değerlendirmesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 7 bölgede 20 Togg Deneyim Merkezi hayata geçirilecek. İstanbul'da açılan merkez ise Togg Deneyim Merkezlerinin ilki oldu.

Bir otomobilden fazlası için yola çıkan Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde pazara sunacağı doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı C SUV'un "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan Türkiye'nin renkleriyle dünya yollarında olacak.

Togg, 18 Temmuz 2020'de temeli atılan Togg Teknoloji Kampüsü'nü planları doğrultusunda tamamlayarak Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle açmış ve aynı tarihte ilk akıllı cihazı C-SUV'u seri üretim bandından indirmişti.