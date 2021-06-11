Yeni sistem devreye giriyor... Gözü boğazların üstünde!

İstanbul ve Çanakkale boğazlarına "yerli göz" geliyor. Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi yerli ve milli teknoloji ile yenilenerek bu yıl içinde hizmete sunulacak.

Sabah'ın haberine göre TBMM KİT Komisyonu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş'nin, 2017-2018 yıllarına ilişkin bilanço ve netice hesapları görüştü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar yaptığı sunumda önemli çalışmalarını paylaştı ve şöyle dedi:

"2003'te yurt dışı kaynaklı olarak kurulan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, 2017'de HAVELSAN ile radar ve elektro optik sistemlerini sağlayan alt yüklenicisi ASELSAN'a ihale edilen Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Yükseltme Projesi'yle kuruluşumuzun katkılarıyla yerli ve milli olarak yenilenerek, 2021 yılı içinde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır."

KILAVUZ ALIMLARI ARTTI

Ünüvar, kılavuz kaptan alma oranının İstanbul Boğazı'nda son 15 yıl ortalaması yüzde 58,9'ken, 2020'de yüzde 64,5'e, Çanakkale Boğazı'nda ise yüzde 46'dan 2020'de yüzde 50,4'e yükseldiğini söyledi. Ünüvar, şöyle devam etti:

"Kuruluşumuz acil müdahale kapasitesinin artırılmasını teminen 15 acil müdahale botu 2020 yılında teslim aldı. 2021 yılı içinde 6 kılavuzluk hizmet botu ve 1 tanesi teslim alınan 4 acil müdahale römorkörünü filomuza katarak hizmet kalitemizin ve etkinliğimizin artırılması da planlanmaktadır."

TARİHİ FENERLERE RESTORE EDİLİYOR

Ünüvar, Türkiye'nin dört bir yanında denizcilere yol gösterip ışık tutan 41'i tarihî olmak üzere 492 deniz fenerinin belirli bir program dâhilinde restorasyon, bakım ve onarımları yapılarak yenilenmesi için çalışma başlattıklarını belirtti. Ünüvar, bunlardan 89'nun restorasyon çalışmasının bu yıl içinde tamamlanacağını bildirdi.

80 BİNİN ÜZERİNDE GEMİ

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde, uluslararası anlaşmalarla tanımlanmış Gemi Trafik Hizmetleri sistemlerinin amaçlarına uygun olarak, "Denizde can güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak ile çevreyi korumak maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kuruldu. 2003 yılından itibaren hizmet veren sistem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor.

Yılda, 300 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere yaklaşık 1 milyar ton yükü taşıyan 80 binin üzerinde geminin geçtiği Türk boğazlarında 7/24 saat esasıyla hizmet veren bu sistemin kesintisiz çalışmasını devam ettirmek amacıyla eskiyen teçhizatını yenilemek, gelişen teknolojiye uyumunu sağlamak ve imkânlarını artırmak amacıyla sistemin yenilenmesini hedefleyen proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından oluşturuldu.

HAVELSAN ÜSTLENDİ

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin yenilenmesini ve geliştirilmesini kapsayan bu proje HAVELSAN tarafından üstlenildi. Milli ve yerli sistem üretmeyi amaçlayan projede sistem yazılımı ve entegrasyonu HAVELSAN tarafından, önemli algılayıcı sistemler olan radar, elektro-optik ve telsiz yön bulucularının üretimi ise ASELSAN tarafından gerçekleştiriliyor.

YERLİ YAZILIM

Türk Boğazları stratejik öneme sahip olmasının yanında dünyanın en tehlikeli suyollarından birisi olarak kabul ediliyor. Bu alanda, gemi seyir emniyeti ve çevrenin korunması bakımından kritik bir görevi yerine getiren Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin yenilenmesi projesinin tamamlanması ile birlikte, 2003 yılından bu yana kesintisiz devam eden hizmet yeni teknoloji, artırılmış izleme kabiliyetleri ve genişletilmiş kapsama alanı daha da gelişmiş olacak, ayrıca milli yazılımın sağlayacağı esneklik ve hızlı geliştirme avantajına sahip olunacak.