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30 Mayıs 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2021 Pazar 18:00:00

İsrail'in katliamlarına sansür uygulayan Twitter ve Facebook'tan itiraf

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İsrail'in katliamlarına sansür uygulayan Twitter ve Facebook gelen tepkiler üzerine durumu kabul etti ancak silinme veya kısıtlanmanın yapay zeka algoritmaları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

İsrail'in kanlı saldırıları sonrası Filistin'e destek veren hesapları askıya alan Twitter ve Facebook gelen tepkiler üzerine durumu kabul etti ancak silinme veya kısıtlanmanın yapay zeka algoritmaları nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Twitter ve Facebook, İsrail'in sivilleri hedef aldığı kanlı saldırıların ardından Filistin'e destek amacıyla yapılan paylaşımları engelledi.

İşgalci İsrail'in katliamlarına sansür uygulayan sosyal medya platformlarının bu tutumu büyük tepki topladı.

SPAM OLARAK ALGILANMIŞ!

Twitter ve Facebook yaptıkları açıklamalarla bu durumu itiraf etti. Twitter, art arda ve çok hızlı biçimde yapılan paylaşımların spam olarak algılandığını belirtti.

Bu nedenle yüzlerce hesap geçici olarak kilitlendi ve tweetler arama sonuçlarına yansıtılmadı.

TERÖRİZMLE EŞLEŞTİRDİ!

Facebook'un sahibi olduğu Instagram ise problemle ilgili birden fazla açıklama yaptı. Bunların arasında, "nefret söylemi algılama yazılımı"nın anahtar kelimeyi terörizmle eşleştirmesi gibi durumların da olduğu aktarıldı.

SANSÜR DEVAM EDİYOR

Şirketler problemlerin hızlıca çözüldüğünü bildirse de bazı aktivistler, çok sayıda gönderinin hala sansürlendiğini savunuyor.

Filistinli sosyal medya kullanıcıları 'sansür' nedeniyle büyük bir kampanya başlatarak Facebook'un AppStore ve Play Store puanlarını düşürerek konuya dikkat çekmişti. Hatta ardından Facebook, Apple'dan bu kampanya ile gelen negatif yorumların AppStore'dan kaldırılmasını istemiş ancak Apple bunu kabul etmemişti.

Etiketler : twitter facebook israil filistin gazze sansür
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