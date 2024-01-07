İsminiz ‘ay'da dolaşsın

NASA'nın VIPER isimli uzay aracı, 2024'ün sonlarına doğru Ay'a yol alacak. SpaceX Falcon Heavy roketiyle gönderilecek araç, Ay'ın daha önce keşif yapılmamış güney kutbu üzerinde su, buz ve diğer kaynaklar için çalışma yapacak. NASA, VIPER aracının üzerine isminizi yazabilmenizin mümkün olduğunu duyurdu. Bu da Ay'ın sürekli karanlık kalan yerlerinde araç keşif yaparken isminizi de beraberinde gezdireceği anlamına geliyor.