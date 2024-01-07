VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
“Çember-10” operasyonlarında arama kaydı bulunan 4853 firari yakalandı
İsrail bombardımanında ailesi ölen İsrailli esirin yeni görüntülerini paylaşıldı
Ayrıldılar
5 haftada rekor kırdı
Afra'dan 'Mert' tavır!
85 yaşında ikizleri oldu
07 Ocak 2024 Pazar 07:42:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 07:42:00

İsminiz ‘ay'da dolaşsın

ABONE OL

NASA, VIPER isimli uzay aracının üzerine isminizi yazabilmenizin mümkün olduğunu duyurdu.

NASA'nın VIPER isimli uzay aracı, 2024'ün sonlarına doğru Ay'a yol alacak. SpaceX Falcon Heavy roketiyle gönderilecek araç, Ay'ın daha önce keşif yapılmamış güney kutbu üzerinde su, buz ve diğer kaynaklar için çalışma yapacak. NASA, VIPER aracının üzerine isminizi yazabilmenizin mümkün olduğunu duyurdu. Bu da Ay'ın sürekli karanlık kalan yerlerinde araç keşif yaparken isminizi de beraberinde gezdireceği anlamına geliyor.

Etiketler : nasa viper uzay aracı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Barıştılar

Barıştılar
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim

Hatay'da kalması yeniden aşık olma sebebim
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX