İsmail Demir duyurdu: TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleşti
Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli olarak üretilen bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatının gerçekleştiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
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