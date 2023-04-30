İskenderunlu depremzede öğrenciler 'Zelzele' ile hasarı anlık tespit edecek

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, üçüncü gününde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST İstanbul'da birçok kategoride yapılan teknoloji yarışmalarında farklı eğitim seviyelerinden katılımcılar projelerini sergiliyor.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nden Zelzele takımı, İskenderun Gençlik Merkezi'nin desteğiyle geliştirdikleri "Afet Bilgi Döküm Cihazı"; deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerde binaların anlık durumları hakkında bilgi veriyor.

Deprem anında acil toplanma alanlarına en hızlı biçimde ulaşılması için açık olan yollara ait afet haritası bilgisini içeren cep telefonu uygulaması "Zelzele" ile entegre çalışan Afet Bilgi Döküm Cihazı projesi, afet durumlarında daha hızlı bilgi akışı sağlarken, yardımların da daha hızlı ulaştırılmasına imkan sağlıyor.

Zelzele takımı, TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde yarışıyor.

"Depremler nedeniyle ekip arkadaşlarımızın da evleri yıkıldı"

Zelzele takımından Samet Koçdaş, projelerine ilişkin projeye Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce başladıklarını belirterek, projeleri sayesinde üç boyutlu haritalarda deprem devam ederken binaların ne kadar etkilendiğinin görüleceğini söyledi.

Projelerinin hasarı tespit ederken, yetkilere de anlık bildirimde bulacağını aktaran Koçdaş, şunları kaydetti:

"Binaların tepesine yerleştirilen Afet Bilgi Döküm Cihazı ile bir binanın kaç katının çöktüğünü ya da içerisinde kaç kişinin yaşadığını anlık olarak bildiren bir sistem geliştirdik. Son kullanıcılar için oluşturduğumuz 'Zelzele' ile uygulamayı telefonuna indiren kişilerin yıkılan binada olup olmadıklarını da tespit ediyoruz. Projemizin bir önemli özelliği de maliyetinin çok uygun olması. Binaların tepesine yerleştirdiğimiz 4 küçük kutu ile depremin hemen ardından oluşan karmaşanın önüne geçebiliriz."

Koçdaş, Afet Bilgi Döküm Cihazı'nın deprem esnasındaki olası elektrik kesintilerinden ve telekomünikasyon kaynaklı sorunlardan etkilenmediğini belirtti.

Deprem nedeniyle kapanan yolların yardımların ulaşmasında önemli sıkıntılara yol açtığını ifade eden Koçdaş, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ekip arkadaşlarımızdan da evleri yıkılan oldu. Biz depremden hemen 1-2 hafta sonra dört kolla projemize tekrar sarıldık. Çünkü deprem sonrası ihtiyacı biz yerinde gördük. Örneğin bizim kendi yaşadığımız bina da yola doğru yıkıldı. Trafik geçişini engelledi. Projemizdeki mobil uygulama sayesinde deprem nedeniyle kapanan yollar kullanıcılara anlık bildirilecek. Kullanıcı 'acil toplanma alanına git' seçeneğiyle açık yollardan en yakın alana ulaşabilecek."

Koçdaş, İskenderun Teknik Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Nazif Çalış'a desteklerinden ötürü teşekkür etti.