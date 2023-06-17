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17 Haziran 2023 Cumartesi 15:52:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 15:52:00

iPhone'larda kılıfa ihtiyaç olmayacak

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Apple tarafından yapılan yeni bir patent başvurusu, gelecekte iPhone'larda çizilme probleminin ortadan kalkabileceğini gösterdi.

Teknoloji devi, ABD Ticari Marka Patent Ofisi'ne (USPTO) bir patent başvurusu yaptı. Patent, iPhone'un çizilmeye karşı dayanıklı hâle gelebileceğini gösteriyor. Apple, farklı faydaları bulunan malzemeleri birleştirerek bunu yapmak istiyor. Apple, metal ezilmelere, çizilmelere veya kırılmalara karşı dayanıklı olabilirken sinyalleri engelleyebildiğini söylüyor. Öte yandan seramik ise sinyallere karşı şeffaf olabilirken kırılgan olabiliyor. Ayrıca plastik de hem sinyalleri geçirebiliyor hem de güçlü olabiliyor; ancak çizilmelere karşı dayanıksız olabiliyor.

İşte şirket, buna çözüm olarak iPhone kasaları için birden fazla malzeme kullanılabileceğini söylüyor. Patentte, malzemelerin her birinin farklı faydaya sahip olacağı; ancak hepsinin aynı genel amaca hizmet edeceği söyleniyor. Ayrıca aşınmaya dayanıklı kısmın seramik ve metalden oluşabileceği de ekleniyor. Ancak bunu gerçekleştirmesi için Apple'ın bu malzemeleri 10 ila 100 mikron (mikron: milimetrenin binde biri) mesafeyle yerleştirmesi gerekiyor.

Etiketler : iphone kılıf apple
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