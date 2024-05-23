iPhone tarihinde, tüm zamanların en büyük güncellemelerinden biri olacağı düşünülen İOS 18'in lansmanı için nefesler tutuldu.

İOS 18'İN ODAK NOKTASI YAPAY ZEKA OLACAK

Apple'ın, bu yıl içerisinde gerçekleştirileceği WWDC 2024 geliştirici konferansında yeni işletim sürümünü paylaşması bekleniyor. 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan konferans ile İOS 18'in odak noktasının, yapay zeka olacağı düşünülüyor.

YENİ GELECEK 7 EMOJİ

İOS 18 güncellemesi ile birlikte yeni gelecek 7 emojinin; iPhone, iPad, Mac ve diğer cihazlarda yer alması bekleniyor. Emojiler arasında göz altı torbalarına sahip yüz, parmak izi, yapraksız ağaç, kök sebze, arp, kürek ve slime benzeri bir emoji bulunuyor.

iPHONE'LARA YENİ EMOJİLER NE ZAMAN GELECEK?

Beta aşamasında olan ve bu yeni emojileri içeren Unicode 16'nın, resmi olarak 2 Temmuz tarihinde çıkış yapması bekleniyor. Emojileri kendi platformlarına uyarlamaları şirketlerin birkaç ayını alabiliyor. Bu yüzden, Apple'ın İOS 18'in ilk çıkışında bu emojileri sunmayacağı tahmin ediliyor. 2024'ün sonlarına ya da 2025'in başlarına doğru bir İOS 18 güncellemesi ile yeni emojilerin gelmesi düşünülüyor.