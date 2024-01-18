iPhone'lar su altında da kullanılacak

Bunun için Apple, yeni bir su altı arayüzü ve su altı aydınlatması kullanacak. Su altında iPhone kullanan kişiler, normalde olduğu gibi uygulamalar ile dolu ekranlara sahip olmayacak. Onun yerine birkaç tane temel özellik, kocaman düğmelerle kullanılabilir olacak. Bu özellikler arasında kamera ve mesaj gibi özellikler bulunacak. Ayrıca bu arayüz ile standart kullanım arayüzü arasında geçiş de kolaylaştırılacak.