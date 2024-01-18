iPhone'lar su altında da kullanılacak
Apple'ın aldığı yeni patente göre teknoloji devi, gelecekteki iPhone modellerini tamamen su geçirmez ve suyun içinde de kullanılabilir hâle getirmeyi amaçlıyor.
Bunun için Apple, yeni bir su altı arayüzü ve su altı aydınlatması kullanacak. Su altında iPhone kullanan kişiler, normalde olduğu gibi uygulamalar ile dolu ekranlara sahip olmayacak. Onun yerine birkaç tane temel özellik, kocaman düğmelerle kullanılabilir olacak. Bu özellikler arasında kamera ve mesaj gibi özellikler bulunacak. Ayrıca bu arayüz ile standart kullanım arayüzü arasında geçiş de kolaylaştırılacak.
- iPhone'lar su altında da kullanılacak
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