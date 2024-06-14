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14 Haziran 2024 Cuma 21:50:00 - Güncelleme:14 Haziran 2024 Cuma 21:50:00

iPhone'lar şarjı bitse de saati gösterecek

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iOS 18, iPhone'a küçük ama çok yararlı olabilecek bir özellik getirecek.

Artık telefonun şarjı bitse bile saatin kaç olduğunu görebileceksiniz. Zamanı, iPhone'ların üst kısmında bulunan durum çubuğu kısmından görebileceksiniz. Daha önce böyle bir özellik, Apple Watch cihazlarda da kullanılmıştı. Apple, iPhone'larda şarj bittikten sonra belli özelliklerin çalışmaya devam etmesini ilk kez yapmıyor. 2021 yılında piyasaya sürülen iOS 15, "Bul" uygulamasının şarj bittikten sonra çalışmasını sağlamıştı. Bu da cihaz kapansa bile konumunu görebilmenizi sağlıyordu.

Etiketler : iOS18 iPhone şarj
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