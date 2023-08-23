iPhone'a ‘ultra' isim

Apple, eylül ayında gerçekleştireceği lansmanda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen dört model ile karşımıza çıkacak. Bu telefonlarla ilgili en yeni iddia ise iPhone 15 Pro Max ile ilgili. iddialara göre, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra olarak tanıtılacak.

