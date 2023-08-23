VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mekke-i Mükerreme'de sağanak etkili oldu
Bakan Yerlikaya: Yangında 54 kişi dumandan etkilendi
Sokak çalgıcısıyla düet
Ölümden döndü
Evleniyorlar
Van Gölü'nde sular çekildi asırlık toplu mezarlar ortaya çıktı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:31:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 07:31:00

iPhone'a ‘ultra' isim

ABONE OL

Apple, eylül ayında gerçekleştireceği lansmanda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen dört model ile karşımıza çıkacak.

Apple, eylül ayında gerçekleştireceği lansmanda iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen dört model ile karşımıza çıkacak. Bu telefonlarla ilgili en yeni iddia ise iPhone 15 Pro Max ile ilgili. iddialara göre, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Ultra olarak tanıtılacak.

Etiketler : Apple lansmanda iPhone 15 iPhone 15 Plus
Projelere yetişme telaşı

Projelere yetişme telaşı
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Ekrana dönüyor

Ekrana dönüyor
Kendini ‘gözde dul' ilan etti

Kendini ‘gözde dul' ilan etti
İtalya'da ödüllendi

İtalya'da ödüllendi
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX